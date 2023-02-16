南韓國防白皮書指北韓有70公斤鈽 兵力為韓軍2.5倍

南韓國防部16日發布「2022國防白皮書」，相隔6年，又將北韓政府和朝軍視為「敵人」。該白皮書具南韓官方文件地位，上次載明朝方為「敵」已是保守派前總統朴槿惠任內。根據2022年版的評估，平壤現有約70公斤的鈽，比2021年版的評估增加20公斤，而製造1枚核彈需約6公斤的鈽，亦即共可製造至少11枚。該白皮書還指朝軍的常備兵力，是韓軍的2.5倍。

南韓政府自1967年起發布國防白皮書，2022年版是第25次，也是總統尹錫悅去年5月就任後首次。該白皮書寫明，北韓共產黨「朝鮮勞動黨」去年12月在其第8屆6中全會時，界定南韓為「明確的敵人」，因此首爾亦把不放棄核武、又不斷施加軍事威脅與挑釁的北韓政府及其軍隊當作敵人。

南韓國防部對此說明，這是綜合考量朝方對韓方的現況後，所做的決定。該部說，2022年版強調韓軍的「以實力確保和平」基調，反映出尹錫悅政府奉行的「韓版印太戰略」、「強化美韓同盟」和「促進美日韓3方安全合作」等政策基調。「日韓兩國共享價值」的措詞，亦睽違6年再次出現。

北韓1994年揚言將首爾「化成火海」後，南韓1995年發布的國防白皮書就首度載明北韓為其「主要敵人」的概念，並沿用至2000年，而這段期間先後為金泳三與進步派的金大中擔任總統。隨著金大中及同屬進步派的前南韓總統盧武鉉先後於2000和2007年，在平壤與北韓領袖金正日舉行兩韓高峰會後，韓朝緊張舒緩，南韓2004年版國防白皮書就改稱北韓為「直接的軍事威脅」。

但在2010年3月南韓海軍「天安艦」疑似遭北韓攻擊後沉沒，以及同年11月兩韓在南韓延坪島爆發砲戰後，保守派前總統李明博任內發布的2010國防白皮書，就重新稱北韓為「敵人」，直到朴槿惠時期。2017年5月就任的進步派前總統文在寅，則在2018年版及2020年版中，將敵人定義為「威脅和侵犯韓國主權、領土和人民生命財產安全的一切勢力」。

2022年版還提到，北韓現有的高濃縮鈾（HEU）數量「相當多」。有關北韓飛彈的部分，則特別指出朝方持續推動研發使用固體推進劑的彈道飛彈，準確度更高，躲避攔截的能力也有所提升。另根據新版，南韓現役兵員約50萬人，比兩年前減少15萬5千人。反觀朝軍達128萬人，跟2018年版與2020年版的數字一樣。

新版還提到韓軍現有約2200輛坦克、90艘水面作戰艦及10艘潛艦。朝軍分別約有4300輛、420艘和70艘。韓朝空軍擔任戰鬥任務的飛機，則各為410餘架及810餘架。惟該版也強調，兩韓軍隊的資料數據，是「量」的比較，而在雙方的軍力評估中，於戰略資產的性能、老舊、訓練度與作戰概念上，均有所「差距」。