聽新聞
test
0:00 / 0:00

逆轉14年政策！首爾將取消女性專用停車格 挨批反女權政策最新例證

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓首都首爾2019年引入了女性專用停車格，市府現在決定予以取消，並改成家庭停車格。批評人士認為，此舉就是南韓反女權主義政策的最新例證。照片翻攝：YouTube / JTBC News
南韓首都首爾2019年引入了女性專用停車格，市府現在決定予以取消，並改成家庭停車格。批評人士認為，此舉就是南韓反女權主義政策的最新例證。照片翻攝：YouTube / JTBC News

BBC報導，南韓首都首爾14年前引入了女性專用停車格以保護女性，但市府官員現在表示，這樣的停車格再也沒有必要性，將予以取消及改成家庭停車格。批評人士認為，此舉就是南韓反女權主義政策的最新例證。

根據報導，經歷地下停車場發生一連串的暴力犯罪後，既是首都、也是最大城市的首爾於2009年發起了女性專用停車格，規定超過30個停車格的停車場必須將10%分配給女性。16640個公共停車格中，不到2000個獲保留給女性，位置則往往靠近建築物的入口，這樣女性就不必摸黑走過地下室。

雖然2021年的政府數據顯示，在首爾停車場犯下的暴力犯罪中，超過3分之2是性犯罪，包括強暴、性侵與騷擾，但當初引入女性專用停車格的首爾市長吳世勳扭轉了自己的政策，稱現在是時候「考慮家庭」了。新的家庭停車格將提供給懷孕女性或帶小孩出行的人，市議會則確認不符合這些標準的女性將不准使用。

報導稱，市政府計畫在3月底開始改變停車格，但這樣的舉動加劇批評人士所稱的反女權主義文化。該現象在過去幾年成了南韓政治的特徵，當地男性日趨認為旨在有利於女性的政策是歧視。尹錫悅總統上任後，南韓政府就從學校的道德課程刪去了「性別平等」一詞，並試圖關閉性別平等部。

南韓婦女協會的吳京珍（Oh Kyung-jin，音譯）對這些停車格被塗銷感到失望，但是更關心大趨勢。她說，「政府正試著推動反女權主義政策，而我們現在可以見到這些倒退政策滲透到地方政府」。

南韓 首爾 女權

延伸閱讀

經典賽／南韓急欲復仇 梁義智點名山田哲人很危險

首爾新地標！宋慧喬、李敏鎬神仙組合亮相FENDI旗艦店

真的好大！「送貨機車」騎快又會鑽？ 網曝缺點：只能被迫違規

劉德華愛女怨父這件事 首曝天王嫂育兒寵溺內幕！

相關新聞

憲政史上第一遭！ 南韓檢方聲請拘捕最大在野黨黨魁

韓國國際廣播電台16日報導，韓國檢方就大莊洞和慰禮新城開發特惠、城南足球俱樂部贊助金事件聲請逮捕共同民主黨黨代表李在明。...

俄亥俄州火車出軌12天後：有毒化學物外洩的小鎮危機？

「俄亥俄州火車出軌之後...化學物外洩可能造成的居民健康問題怎麼辦？」美國俄亥俄州火車出軌事故所造成的有毒化學品氯乙烯外洩問題，仍然嚴重困擾事故地點的小鎮東巴勒斯坦（East Palestine），事發10多天後的2月15日，當地居民召開集體會議，反應有許多人出現頭痛、眼睛發炎等不適政狀，周圍地區的魚群、人為飼養的雞和其他野生動物也出現大批死亡現象。然而面對居民的憤怒與焦慮，當地衛生官員仍表示當地的水及空氣品質符合安全標準，而面臨多起集體訴訟的出軌列車所屬公司「諾福克南方」（Norfolk Southern）則以「害怕被攻擊」為由，拒絕派員出席居民會議。

南韓國防白皮書指北韓有70公斤鈽 兵力為韓軍2.5倍

南韓國防部16日發布「2022國防白皮書」，相隔6年，又將北韓政府和朝軍視為「敵人」。該白皮書具南韓官方文件地位，上次載...

因示威關閉25天後 秘魯知名景點馬丘比丘重新開放

祕魯的反政府示威活動去年12月爆發，全球知名旅遊景點馬丘比丘（Machu Picchu）因此在今年1月下旬起被迫關閉25...

糧食危機惡化之際 北韓大興土木金正恩破土

就在北韓經濟和糧食形勢引發疑慮之際，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩在平壤為大型溫室計畫和有1萬套公寓的...

逆轉14年政策！首爾將取消女性專用停車格 挨批反女權政策最新例證

BBC報導，南韓首都首爾14年前引入了女性專用停車格以保護女性，但市府官員現在表示，這樣的停車格再也沒有必要性，將予以取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦