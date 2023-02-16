王毅會晤法國總統 同意為烏和平作出貢獻

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅週三（2月15日）到訪法國，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就俄烏戰爭舉行了閉門會談。會後，兩人同意為烏克蘭的「和平」作出貢獻。

會晤於法國總統官邸舉行，馬克龍辦公室會後發表聲明，表示馬克龍與王毅討論了俄烏戰爭對脆弱國家在糧食安全和融資能力方面所造成的影響，並將「根據國際法，促進達成和平的共同目標」，但兩國實際上將有何貢獻，未有具體說明。

法新社指出，馬克龍認為中國有能力向俄羅斯施壓，促使後者回到談判桌上，因為北京仍是莫斯科的重要盟友。

會中，馬克龍還向王毅談到氣候及環境議題，表示在面對氣候危機等「全球挑戰 」時，盼能與中國合作。

王毅結束與法國總統的對談之後，隨即會見了法國外交部長科隆納（Catherine Colonna），並預計在16日與法國最高外交顧問一起參加法中戰略對話會議，討論雙邊項目。

未來幾天，王毅還將前往義大利、匈牙利和俄羅斯，並預計週五（17日）出席在德國舉行的慕尼黑安全會議（簡稱慕安會），並發表談話。

重申「中方立場」

本月稍早，美國擊落了一個來自中國的高空氣球，此後全球前二大經濟體之間的緊張關係不斷加劇，王毅的歐洲之行被視為中國努力恢復與歐洲國家關係的舉措之一。

然而，這趟歐洲之行，恐因中俄之間的緊密關係而蒙上陰影。俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭即將進入第二年，中國不僅拒絕譴責俄羅斯，也拒絕與其他國家一起對俄國實施制裁。這進一步破壞了中西關係，並加劇了中國與歐洲大部分國家的分歧。

去年年底，王毅為他所說的中國在俄烏戰爭中的「公正立場」進行了辯護，並表示中國將在2023年深化與俄羅斯的關係。

13日，中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會上說，王毅將在慕安會上就重大國際問題介紹中方立場，宣介中國國家主席習近平倡導的共同、綜合、合作、可持續的「安全觀」，闡明中國將始終堅持走「和平發展」道路。

布林肯或見王毅？

美國國務院日前表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週四（16日）將自華盛頓出發，前往德國、土耳其和希臘，進行為期近一周的訪問行程。

布林肯第一站是位於德國的慕安會，他將與美國副總統哈裡斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）一同出席。外界猜測，布林肯可能利用此機會，與也將與會的中國代表王毅會面，但目前未有相關安排露出。

美聯社指出，若會面成行，這將是布林肯繼「氣球事件」而推遲其訪中行程之後，第一次中美之間的高官會晤。

在慕安會上，各國也預計對中國的監視活動提出關切，並就俄羅斯可能發布的最新春季攻勢，討論當前的烏克蘭局勢。另外，土耳其反對芬蘭和瑞典加入北約的僵局，也是布林肯前往歐洲的重要議程之一。

（法新社、美聯社）

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