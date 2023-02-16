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中菲南海「照射事件」後 美菲將舉行8年來最大一次聯合軍演

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中方海警船在南海仁愛礁附近以軍用雷射照射菲律賓海警船。（菲海岸巡防隊）
中方海警船在南海仁愛礁附近以軍用雷射照射菲律賓海警船。（菲海岸巡防隊）

中菲海警船於南海仁愛礁（菲稱「阿雲錦礁」）發生中國海警船「雷射照射」菲海警船事件後，傳出菲律賓將與美國舉行2015年以來規模最大一次的聯合軍事演習

路透周三援引菲律賓陸軍司令羅密歐•布朗納的話報導，美國和菲律賓將在今年第二季舉行一年一度的「肩並肩」 2023（Balikatan 2023）演習，將有超過9000名士兵參加。

他說：「我們舉行的所有演習，都是對將來可能面臨的各種各樣的威脅的回應，不管是人為的還是自然的」。今年的「肩並肩」演習是在菲律賓第38次舉行。

2022年，3800名菲律賓軍人和5100名美國軍人參加了為期兩周的簡短演習。報導稱，2015年，兩國有超過11000名士兵參加演習。

菲律賓海岸警衛隊13日聲明稱，2月6日，菲警船協助向「阿雲錦礁」附近一艘沉船上的菲方人員運送補給，但在行至距島礁大概20公里處時遭到中方攔截。聲明指責中國海警船兩次使用「軍用級雷射」照射菲方艦船，導致船員「短暫失明」，還稱中國海警船做出危險操作，距離菲方船隻一度只有140米左右。

14日，菲律賓國防部和外交部先後表態或向中方提出外交抗議。當天下午，菲總統小馬可仕也就此事召見中國駐菲律賓大使黃溪連，表達嚴重關切。

美國隨後加入譴責，美國務院發言人普萊斯聲明表示，「美國與我們的菲律賓盟友站在一起」。中方操作威脅地區和平穩定、損害南海航行自由。並稱對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的武裝攻擊，將會觸發1951年「美菲共同防禦條約」第四條的共同防禦承諾。

中國外交部發言人汪文斌13、14日連續兩天回應表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，菲海警船未經中方允許擅闖相關海域，中國海警船依法維護中國主權和海上秩序。中菲通過外交管道保持溝通，目前有關海域總體平靜。希望菲方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，避免採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的行動。

陸媒稱，仁愛礁的爭端源自1999年菲律賓以「漏水」為由故意擱淺的「馬德雷山號」軍艦，菲方想借這艘坐灘破船對仁愛礁進行控制。但20多年來中方一直對仁愛礁保持主權範圍內的定期巡視，菲方坐灘破船上只有定期輪崗的十來個菲海軍陸戰隊員，他們只能在蟑螂老鼠到處亂跑的環境中苦熬。

菲律賓 美國 演習

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