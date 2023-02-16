繼馬克宏之後！傳拜登將設國宴 款待南韓總統尹錫悅

彭博引述消息人士稱，美國總統拜登正計畫在今年春天為南韓總統尹錫悅設白宮國宴。

消息人士說，南韓總統尹錫悅訪問和國宴的準備工作正在進行中，但時間仍不確定。目前的計畫是在4月下旬進行訪問。

北韓領導人金正恩加大挑釁力度，促使美國和南韓加深在供應鏈韌性方面的合作，以減輕對中國技術的依賴，並在安全事務上合作。北韓去年發射創紀錄數量的彈道飛彈。

根據白宮聲明，拜登和尹錫悅在去年11月談到他們共同努力，限制北韓資助和推進非法的大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫的能力。拜登預計將在5月前往日本，參加七國集團（G7）峰會。

這次高級別晚宴將是拜登第二次舉辦這類活動。他去年12月設國宴接待法國總統馬克宏，許多商界領袖和名人在白宮南草坪用餐。

美國國家安全委員會發言人未立即回覆置評請求，南韓駐美國大使館也未回應相關提問。