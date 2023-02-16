繼馬克宏之後！傳拜登將設國宴 款待南韓總統尹錫悅
彭博引述消息人士稱，美國總統拜登正計畫在今年春天為南韓總統尹錫悅設白宮國宴。
消息人士說，南韓總統尹錫悅訪問和國宴的準備工作正在進行中，但時間仍不確定。目前的計畫是在4月下旬進行訪問。
北韓領導人金正恩加大挑釁力度，促使美國和南韓加深在供應鏈韌性方面的合作，以減輕對中國技術的依賴，並在安全事務上合作。北韓去年發射創紀錄數量的彈道飛彈。
根據白宮聲明，拜登和尹錫悅在去年11月談到他們共同努力，限制北韓資助和推進非法的大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫的能力。拜登預計將在5月前往日本，參加七國集團（G7）峰會。
這次高級別晚宴將是拜登第二次舉辦這類活動。他去年12月設國宴接待法國總統馬克宏，許多商界領袖和名人在白宮南草坪用餐。
美國國家安全委員會發言人未立即回覆置評請求，南韓駐美國大使館也未回應相關提問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言