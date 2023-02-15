日本央行總裁出線秘辛！安倍派議員畫紅線 首相岸田暗中運作過關

日本首相岸田文雄選中了央行前審議委員、經濟學家植田和男接替4月即將任期屆滿的總裁黑田東彥。央行人事安排關係到前首相安倍晉三推行的「安倍經濟學」路線的後續政策。暗中開展甄選工作的岸田為避免在市場及自民黨安倍派中激起風波，在公佈人選前始終保密。

黑田注定卸任，問題是誰來接任。一度傳出讓副總裁雨宮正佳扶正是第一選擇，但遭婉拒，才輪到「備胎」植田接任。不過，共同社15日發布的新聞幕後，推翻此一說法。

「首先要換人」，岸田在1月22日播出的BS節目中表示黑田將會卸任。有傳言稱，黑田的親信、央行副總裁雨宮正佳和輔佐了黑田前一半任期的前副總裁中曾宏是熱門人選。本月6日，部分媒體報導稱「徵詢了雨宮的意向」，但岸田稱「應該是放氣球試探」，已露端倪。

去年夏天的參院選舉結束後，岸田開始暗中推進作業。參與篩選的只有財務省出身的官房副長官木原誠二、經濟產業省出身的首相秘書官島田隆等少數幾人。向政府幹部、央行及前財務省官員徵詢了意見，政府消息人士稱「名單一度達到20人」。

岸田以低調方式與植田等多名候選人直接見面，新年後將範圍縮小至數人。他注重的是「延續性、創新感和對話能力」。雖然不會立即改變安倍經濟學的大膽貨幣寬鬆，但期待未來新行長能發揮尋找「出口」（退場）的作用。岸田親信表示：「他尋找與黑田路線相同但能靈活應對的人，進行篩選」。

植田引起了岸田的注意。他曾在東京大學受教於為安倍經濟學理論構建作出貢獻的前內閣官房參事濱田宏一等人，在美國麻省理工學院師從前美聯準會（FED）副主席費雪，與美聯準會前主席柏南克、歐洲央行（ECB）前總裁德拉吉等人是同窗。

上月底，岸田決定將植田列為總裁候選人，著眼於他有著與主要國家央行一把手密切合作、對國內外市場人士進行高質量的信息發佈和接受的能力。

岸田也很在意安倍派的動向。甄選過程中，他們不僅推薦了多名候選人，還警告稱「如果把積極支持貨幣寬鬆的『再通膨派』排除將會影響政局」。安倍派關注的是安倍經濟學能否延續。

官邸幹部在展開溝通前試探了黨內的態度。最終出爐的總裁人選是寬鬆派，因此安倍派的態度也有所收斂，他們認為植田是「不至於會激進改革」（核心議員語）。「進行了再三考慮」的岸田也鬆了一口氣。