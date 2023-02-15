南韓第一夫人帳戶敏感時刻頻頻交易進出 被指涉入炒股官司
韓國國際廣播電台（KBS）15日報導，圍繞近期被公開的Deutsch Motors股價操縱案的一審判決結果，在野黨和總統室展開激烈爭論。在野黨認為，法院事實上認定第一夫人金建希確實涉嫌股價操縱，但總統室則表示，金建希由此擺脫了相關嫌疑。
該案一審法院判決，由操縱股價的主犯李某主導的第一次操縱公訴時效已過，只認定由另一名主犯主導的第二次操縱罪名成立。
判決書顯示，金建希銀行帳戶被用於第二次股價操縱。2010年11月，金建希在三天間透過該帳戶收購Deutsch Motors股票19次，並於2010年10月至12月在五天間共銷售股票29次。
總統室和執政黨表示，股價操縱時間超過兩年，但金建希交易日數只有八天，這證明金建希無罪。但在野黨表示，金建希在Deutsch Motors股價被急劇操縱的時期集中進行該公司股票交易，重要的不是交易日數，而是交易次數。
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