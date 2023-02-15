快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

南韓第一夫人帳戶敏感時刻頻頻交易進出 被指涉入炒股官司

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
南韓第一夫人金建希屢屢成為新聞焦點。法新社
南韓第一夫人金建希屢屢成為新聞焦點。法新社

韓國國際廣播電台（KBS）15日報導，圍繞近期被公開的Deutsch Motors股價操縱案的一審判決結果，在野黨和總統室展開激烈爭論。在野黨認為，法院事實上認定第一夫人金建希確實涉嫌股價操縱，但總統室則表示，金建希由此擺脫了相關嫌疑。

該案一審法院判決，由操縱股價的主犯李某主導的第一次操縱公訴時效已過，只認定由另一名主犯主導的第二次操縱罪名成立。

判決書顯示，金建希銀行帳戶被用於第二次股價操縱。2010年11月，金建希在三天間透過該帳戶收購Deutsch Motors股票19次，並於2010年10月至12月在五天間共銷售股票29次。

總統室和執政黨表示，股價操縱時間超過兩年，但金建希交易日數只有八天，這證明金建希無罪。但在野黨表示，金建希在Deutsch Motors股價被急劇操縱的時期集中進行該公司股票交易，重要的不是交易日數，而是交易次數。

第一夫人 南韓

延伸閱讀

中國開放國門 有助亞洲各國經濟成長

南韓扶持本土AI產業 新創公司Rebellions推出新晶片挑戰輝達

南韓想參與AI競賽 扶植本土商挑戰輝達 Rebellions加入

南韓提前解禁恢愎對中短期簽證 中方肯定：適時考慮跟進

相關新聞

以色列總理為擺脫官司強推司法改革？ 民主體制瀕建國最大危機

以色列建國以來最極右政府推動各界質疑的司法改革，引發以國上下連續6週大規模示威、各界要人公開反對，警告民主恐被專制取代...

2018年泰國洞穴救援事件 今年17歲的隊長傳在英國去世

泰國北部清萊府2018年曾發生12名少年足球隊員與教練受困地下洞穴18天後全員獲救的事件，不只引發全世界關注，過程還拍成...

南韓第一夫人帳戶敏感時刻頻頻交易進出 被指涉入炒股官司

韓國國際廣播電台（KBS）15日報導，圍繞近期被公開的Deutsch Motors股價操縱案的一審判決結果，在野黨和總統...

熱帶氣旋襲紐西蘭釀4死 軍方出動直升機吊掛救援

熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）在紐西蘭造成4人死亡、1萬500多人失去家園後，軍用直升機今天吊掛受困的災民，將他...

中伊抱團取暖？學者：西方國家急了

中伊兩國元首會談時均強調堅決反對單邊主義和霸權霸凌，堅決反對外部勢力干涉內政。寧夏大學中國阿拉伯國家研究院院長李紹先表示...

金磚今年會變大？伊朗、沙烏地阿拉伯想加入BRICS

輪值金磚國家（BRICS）主席國的南非表示，計劃今年決定是否准許納入新成員，以及申請加入的門檻為何，在正式要求加入BRI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦