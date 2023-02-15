歐洲議會批准2035年起禁售內燃機新車 加速全球轉向

歐洲議會已批准一項法律，將從2035年起實質禁止售新的內燃機引擎汽車，將開始逐步淘汰汽柴油驅動車輛，大幅重塑歐盟汽車業。

歐洲議會與歐盟成員國代表去年同意這項法案的廣泛政治綱要後，歐洲議會14日表決批准這項法律，要求新的汽車與廂型車須在2030年前大幅減少碳排放，並在2035年時達成零碳排。

根據去年達成的政治協議，2030年銷售的新車碳排量需比2021年水準減少55%，新款廂型車則需比2021年水準低50%。歐盟27國去年已同意2035年為新車零碳排的期限。

歐洲議會這項法律也為歐洲汽車業的發展方向定調，並且可能進一步促使全球投資與產品開發轉向。多個產業團體表示，這項法律預料將促使車商停止銷售使用傳統內燃機引擎的新車，加速轉向電動車。

不過，歐洲議會通過的法律也保留允許在2030年後，販售純使用碳中核燃料新車的可能性，同時納入一項評估條款，要求歐盟執委會在2026年評估朝零碳排目標邁進的進展。

引領協商這項法案的荷蘭籍歐洲議員Jan Huitema表示，這項目標讓汽車業更清楚法令發展，也能刺激汽車製造商的創新與投資。好幾個其他國家都已通過類似法案、或宣布禁止內燃機引擎汽車的目標日期，包括英國、加拿大及挪威。

汽車業主管預期，全球會在2030年前加速推動禁止銷售新的汽柴油汽車。美國政府還沒宣布禁止汽油驅動車輛的日期，但加州去年已經通過法規，禁止在2035年後銷售新的汽油驅動車輛，可能鼓勵其他州跟進。

ev-volumes.com的數據顯示，歐洲是全球第二大電動車市場，僅次於中國大陸，去年銷售的新車超過20%是電動車。儘管汽車製造商已經籲請歐盟放慢轉向電動車的腳步，但製造商和供應商近年都已開始轉向電動車。分析師認為，對許多歐洲車商而言，歐洲議會的最新表決結果只是增添推動電動車的努力，而非新的進化壓力來源。

此外，歐盟執委會14日也提議，要求從2030年起，新款卡車的碳排量必須比2019年水準減少45%，2035年起減少65%，2040年起降低90%。這項提案也要求2030起所有新的市區巴士都必須零碳排。