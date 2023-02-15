以色列欲在約旦河西岸擴建猶太人定居點 多國反對

4個歐洲國家和加拿大外交部長今天加入美國行列，反對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府授權在占領的約旦河西岸建立9個猶太人定居點的決定。

路透社報導，英國、法國、德國、義大利和美國外長發表聯合聲明，對以色列12日宣布的計畫表示關切。

他們說：「我們強烈反對這種單邊行動，只會加劇以色列人與巴勒斯坦人之間的緊張關係、並破壞透過談判達成兩國解決方案的努力。」

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）稍後表示，渥太華也強烈反對擴大建設猶太人定居點，她還說，「這種單方面行動會危害實現全面、公正和持久和平的努力」。

以色列12日宣布對約旦河西岸9個猶太人定居點追溯授權，並將在已建立的定居點大規模建造新房屋，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，這讓他「深感不安」。

以色列外交部並未立即發表評論，然而尼坦雅胡政府中的強硬派宗教民族主義集團人士兼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）說，他想走得更遠。

他透過影片表示：「這是我們的使命。這是我們的教義。建立9個定居點很好，但這仍然不夠。我們想建立更多定居點。」

世界強權大多認為，以色列在1967年與阿拉伯國家戰爭所占領的土地上建造定居點是非法行為。

巴勒斯坦民政部長謝赫（Hussein al-Sheikh）樂見上述國家發表聯合聲明，但他也說：「我們敦促各方將言語化為行動。」