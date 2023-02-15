快訊

林智堅撤回台大學位訴願、陳明通發聲明抱屈 台大回應了

波克夏大賣台積電ADR！台股開盤跌156點 台積電跌19元

人瑞級飛彈／海陸空三用 響尾蛇飛彈的衍生型與奇特用法

中艦以雷射照射菲律賓海警船 小馬可仕召見陸大使

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
菲律賓軍方公布的中國海警船用軍用級雷射照射菲律賓海警船。（菲海巡隊）
菲律賓軍方公布的中國海警船用軍用級雷射照射菲律賓海警船。（菲海巡隊）

菲律賓總統小馬可仕14日就中國海警船使用軍用級雷射照射菲海警船事件，召見中國駐菲大使黃溪連，表達嚴重關切。

菲律賓總統府發言人指，小馬可仕就中方對菲律賓海岸衛隊船隻及漁船採取的日益頻繁及強烈行動，表達關注。菲律賓外交部也同時呼籲北京停止中方船隻的攻擊性活動，指這些行為令人不安和失望。

菲律賓媒體指出，這是黃溪連第三度被菲律賓政府召見，而前兩次僅是被召見至菲律賓外交部，另外這也是菲律賓總統近來首次召見中國大使，前總統杜特蒂在任內從未召見中國大使。

黃溪連則指，他與小馬可仕討論到，如何落實兩國領導人就管控海上分歧達成的共識。

菲律賓13日指責中國在南海活動的海警部隊，試圖阻止一艘菲方艦艇為駐守在南海仁愛礁的菲律賓軍人提供補給，向艦艇上人員發射了「軍用雷射」。該雷射能令菲律賓的軍人「暫時失明」。

中國外交部之前表示，菲律賓海警船擅自闖入仁愛礁海域。中國海警船依據中國國內法和國際法，維護中國主權和海上秩序，現場操作專業、克制。

據路透先前報導，菲律賓海岸警衛隊在一份聲明中說，這起事件發生在2月6日，地點在仁愛礁。一艘中國海警船用雷射對準菲律賓艦艇，導致艦艇上的人員暫時失明。

聲明稱，「這種蓄意阻止菲律賓政府船向我們的軍事人員運送食品和物資的行為，是對菲律賓在西菲律賓海這一地區主權權利的公然無視和明顯侵犯。」

百度百科介紹，仁愛礁位於南沙群島東部，是中國控制的美濟礁東南約14海里，為一座環礁，長15公里，寬約5.6公里，退潮時大部分露出。南部有礁門，可以容納30萬噸級船隻進入礁湖。

1999年，菲律賓的一艘破舊登陸艦「馬德雷山號」故意擱淺仁愛礁，一直未被拖走，艦上由7名菲律賓海軍陸戰隊人員看守，菲律賓以空中投送方式補給物資，還對擱淺軍艦進行加固，打算以擱淺軍艦為前哨站。

中國一直指菲方艦艇在仁愛礁的侵害主權行為，要求菲律賓立即拖走坐灘軍艦。中方一直有派軍艦及海警船控制仁愛礁周邊海域，隨著中方控制的南沙群島美濟礁的建設日趨完善，中方已定期常態化巡航仁愛礁。

美國國務院發言人普賴斯發聲明指，在事件上，美國與盟友菲律賓站在一起。

菲律賓總統小馬可仕14日召見中國大使黃溪連。（推特）
菲律賓總統小馬可仕14日召見中國大使黃溪連。（推特）

菲律賓 小馬可仕 軍艦

延伸閱讀

輔導種豬外銷有成 台南種豬場列核准名單

若遭共軍艦艇射雷射光 國防部：依接戰規定處理

評／重回蘇比克灣？美國仍在圍堵中國

小馬可仕上任後將首訪日本 拜會日皇及與日相會談

相關新聞

365天還結束不了…我們所知道的俄烏戰爭

2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，已發展為自二戰後歐洲規模最大的戰爭之一；進入2023年戰事一周年，戰事還沒有結束的跡象，經過一年的戰鬥，雙方筋疲力盡損失慘重，並隨著戰事膠著傷亡持續增加。

中艦以雷射照射菲律賓海警船 小馬可仕召見陸大使

菲律賓總統小馬可仕14日就中國海警船使用軍用級雷射照射菲海警船事件，召見中國駐菲大使黃溪連，表達嚴重關切。

巴西校園襲擊案顯示青少年易受極端主義影響

一名17歲青少年13日上午在巴西聖保羅州內陸城市蒙特莫爾（Monte Mor）向一所學校的窗戶投擲自製炸彈後被警方逮捕，...

台荷國會外交首例 荷眾議院接待台立委訪團

荷蘭眾議院今天正式在院會接待台灣立委訪問團，創下台荷國會外交首例。荷蘭議員們並對習近平政權對台影響、台灣防禦能力、台歐半...

職涯十字路／就業空窗期不再是履歷汙點？ 專家教你面試如何大方聊

你的職場生涯曾出現就業空窗期嗎，也就是前後工作隔了頗長一段時間。在過去這往往被視為扣分，勢必被面試官拿來盤問，應徵者則會想盡辦法掩飾。但隨著疫情三年顛覆全球人力市場，許多工作者難免都有空窗期，雇主也漸漸接受這種現象。但這是否代表就業空窗不再是禁忌？專家指出，導致你職涯中斷的「原因」很重要，有時反而能幫助你獲得正面評價。

太平洋5島國領袖：拜登將很快到訪 出席高峰會

太平洋5個島國的領袖今天宣布，美國總統拜登很快就會親自訪問該地區，出席太平洋島國論壇高峰會，並對這項擬議的訪問表示歡迎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦