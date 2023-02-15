中艦以雷射照射菲律賓海警船 小馬可仕召見陸大使

菲律賓總統小馬可仕14日就中國海警船使用軍用級雷射照射菲海警船事件，召見中國駐菲大使黃溪連，表達嚴重關切。

菲律賓總統府發言人指，小馬可仕就中方對菲律賓海岸衛隊船隻及漁船採取的日益頻繁及強烈行動，表達關注。菲律賓外交部也同時呼籲北京停止中方船隻的攻擊性活動，指這些行為令人不安和失望。

菲律賓媒體指出，這是黃溪連第三度被菲律賓政府召見，而前兩次僅是被召見至菲律賓外交部，另外這也是菲律賓總統近來首次召見中國大使，前總統杜特蒂在任內從未召見中國大使。

黃溪連則指，他與小馬可仕討論到，如何落實兩國領導人就管控海上分歧達成的共識。

菲律賓13日指責中國在南海活動的海警部隊，試圖阻止一艘菲方艦艇為駐守在南海仁愛礁的菲律賓軍人提供補給，向艦艇上人員發射了「軍用雷射」。該雷射能令菲律賓的軍人「暫時失明」。

中國外交部之前表示，菲律賓海警船擅自闖入仁愛礁海域。中國海警船依據中國國內法和國際法，維護中國主權和海上秩序，現場操作專業、克制。

據路透先前報導，菲律賓海岸警衛隊在一份聲明中說，這起事件發生在2月6日，地點在仁愛礁。一艘中國海警船用雷射對準菲律賓艦艇，導致艦艇上的人員暫時失明。

聲明稱，「這種蓄意阻止菲律賓政府船向我們的軍事人員運送食品和物資的行為，是對菲律賓在西菲律賓海這一地區主權權利的公然無視和明顯侵犯。」

百度百科介紹，仁愛礁位於南沙群島東部，是中國控制的美濟礁東南約14海里，為一座環礁，長15公里，寬約5.6公里，退潮時大部分露出。南部有礁門，可以容納30萬噸級船隻進入礁湖。

1999年，菲律賓的一艘破舊登陸艦「馬德雷山號」故意擱淺仁愛礁，一直未被拖走，艦上由7名菲律賓海軍陸戰隊人員看守，菲律賓以空中投送方式補給物資，還對擱淺軍艦進行加固，打算以擱淺軍艦為前哨站。

中國一直指菲方艦艇在仁愛礁的侵害主權行為，要求菲律賓立即拖走坐灘軍艦。中方一直有派軍艦及海警船控制仁愛礁周邊海域，隨著中方控制的南沙群島美濟礁的建設日趨完善，中方已定期常態化巡航仁愛礁。