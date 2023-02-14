天候影響 日本最新主力火箭H3延至17日升空

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）原訂2月15日發射最新主力火箭H3一號機，受天候影響順延至17日。日本國產最新主力火箭能否取得好的開始，讓此次發射備受外界關注。

日本放送協會（NHK）報導，H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業耗資逾2000億日圓（約新台幣457億4010萬元）聯手開發。

H3火箭一號機原訂15日上午10時37分在日本鹿兒島縣種子島太空中心發射，但JAXA今天預測當天風力過強，氣象條件無法滿足發射所需，所以決定延後到17日上午10時37分。

JAXA表示，如果當天才決定無法發射，必須將火箭運回裝配大樓內，但因為已經預想當天風力將會過於強勁，增加高處作業風險，所以決定提前取消發射。

H3是日本時隔約30年開發的大型火箭，運載重量提升到H2A的約1.3倍，並節省約半數發射成本，從9年前著手開發。

H3火箭一號機將搭載地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3），預料將能用於掌握天災狀況。

作為最新型的地球觀測衛星，「大地3號」能從太空識別地表上約80公分物體，被期待運用在迅速掌握災害發生時受災狀況，和製作各式各樣地圖等方面。

「大地3號」跟2011年已除役的第一代「大地」（Daichi）相比，能提升約3倍畫質解析度，可從距離地表約670公里的太空，識別地表上約80公分的物體。