愛心送暖無國界 威剛響應土、敘賑災工作

送愛無國界。記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）響應土耳其、敘利亞賑災活動，在董事長陳立白帶領下，在第一時間即籌集約400件冬季厚外套、500件羊毛毯與500個保溫瓶支援賑災工作。同時，公司並委由土耳其當地業務代表於當地代為採購必要物資直送災區，期能以最快的速度將援助與關懷送達當地的受災戶，陪伴他們度過生命中的嚴冬。

威剛對土耳其及敘利亞災民目前的處境深感不忍，除了立即調撥約400件全新的威剛員工冬季厚外套加入賑災；董事長陳立白更自掏腰包訂購500件利台紡織雙人高級羊毛毯及500個保溫效率高的日系保溫瓶。由威剛同仁及利台紡織員工周末期間協助裝箱，分批親送至財團法人基督教芥菜種會，部分物資並已順利搭上政府專機前進災區。

土耳其及敘利亞遭遇百年強震襲擊，數百萬家庭嚴重受創，災民不只無家可歸且在寒冬中苦候救援及安置。台灣同處地震帶，威剛全體員工對震災之苦感同身受，尤其是1999年921強震造成的傷害仍深深烙印在每位台灣人民心中。本著人飢己飢，人溺己溺精神，除了加入賑災物募集的行列，威剛也授權土耳其業務代表緊急為當地災民先行購置基本的維生食物與保暖用品，期能協助他們走過這段最難熬的冬天。