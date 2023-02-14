快訊

「法乳般淨白」整理靈骨驚人發現！佛光山證實：星雲大師有數不清的舍利子

衛福部新人事 周志浩升任衛福部次長 莊人祥接疾管署長

愛心送暖無國界 威剛響應土、敘賑災工作

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛籌集約400件冬季厚外套、500件羊毛毯與500個保溫瓶支援賑災工作。圖/威剛提供
威剛籌集約400件冬季厚外套、500件羊毛毯與500個保溫瓶支援賑災工作。圖/威剛提供

送愛無國界。記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）響應土耳其敘利亞賑災活動，在董事長陳立白帶領下，在第一時間即籌集約400件冬季厚外套、500件羊毛毯與500個保溫瓶支援賑災工作。同時，公司並委由土耳其當地業務代表於當地代為採購必要物資直送災區，期能以最快的速度將援助與關懷送達當地的受災戶，陪伴他們度過生命中的嚴冬。

威剛對土耳其及敘利亞災民目前的處境深感不忍，除了立即調撥約400件全新的威剛員工冬季厚外套加入賑災；董事長陳立白更自掏腰包訂購500件利台紡織雙人高級羊毛毯及500個保溫效率高的日系保溫瓶。由威剛同仁及利台紡織員工周末期間協助裝箱，分批親送至財團法人基督教芥菜種會，部分物資並已順利搭上政府專機前進災區。

土耳其及敘利亞遭遇百年強震襲擊，數百萬家庭嚴重受創，災民不只無家可歸且在寒冬中苦候救援及安置。台灣同處地震帶，威剛全體員工對震災之苦感同身受，尤其是1999年921強震造成的傷害仍深深烙印在每位台灣人民心中。本著人飢己飢，人溺己溺精神，除了加入賑災物募集的行列，威剛也授權土耳其業務代表緊急為當地災民先行購置基本的維生食物與保暖用品，期能協助他們走過這段最難熬的冬天。

土耳其 敘利亞 強震

延伸閱讀

高雄內惟藝術中心攜插畫家Croter打造祈願牆 為土耳其祈福

長江存儲裁員、延後建廠 有利台廠相關族群

玩政治遊戲？官媒：中國救援 土耳其災民含淚感謝

土耳其強震 工具機公會理事長陳伯佳將親赴慰問

相關新聞

第4擊 美再擊落八角形飛行物

美國國防部證實，美軍十二日派出Ｆ—十六戰鬥機，在美國與加拿大邊界的休倫湖上方擊落一個八角形結構飛行物體。這是美軍本月在北...

菲控陸艦使用「軍事級雷射光」

菲律賓海岸防衛隊十三日指控，一艘中國大陸海警總隊艦艇在南海以「軍事級雷射光」照射他們的一艘船隻，導致組員暫時失明。大陸外...

氣球事件以來首度 彭博：美考慮本周安排美中高層會議

彭博資訊13日報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）考慮在本周舉行的慕尼黑安全會議上，與中共中央外事工作...

法國會啟動TikTok爭議調查 再爆捏臉自虐挑戰

一週多以來，法國TikTok又吹歪風，這次是自虐的「傷痕挑戰」，青少年以特定手勢在臉上留下一條條又長又紅的傷痕。法國參議...

陸反控：美國才是全球最大監控國

中美氣球爭議持續。大陸外交部發言人汪文斌表示，去年以來，美方高空氣球十多次非法飛越大陸領空。汪文斌並反控美國才是全球最大...

各有需求 中美溝通之門未關上

中國大陸偵察氣球進入美國領空被擊落，令中美關係再度緊張，大陸國防部長魏鳳和四日曾拒接美國國防部長奧斯丁的電話。不過，美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦