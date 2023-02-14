菲控陸艦使用「軍事級雷射光」

菲律賓海岸防衛隊十三日指控，一艘中國大陸海警總隊艦艇在南海以「軍事級雷射光」照射他們的一艘船隻，導致組員暫時失明。大陸外交部回應說，中國海警船現場操作「專業、克制」，菲方應「確實尊重中國在南海的領土主權」。

法新社報導，菲國海防隊在聲明中指出，這起事件發生在本月六日，地點距離菲國陸戰隊看守的南沙群島仁愛暗沙將近廿公里處。

這起事件是菲中雙方一系列海上爭端的最新一起。中方宣稱擁有幾乎整個南海主權，同時無視國際法庭的仲裁。數日前，美菲同意恢復海上聯合巡邏，並協議允許美軍進入菲國另外四座軍事基地。

菲律賓派陸戰隊看守一艘擱淺在仁愛暗沙的破舊海軍艦艇，藉此主張領土主權，菲國巡邏艇上周為看守部隊進行「換班與補給任務」，發生了此一事件。

菲國海防隊說，大陸海警船進行「危險動作」，駛進距菲船約一百四十公尺的範圍內，還兩次以「軍事級雷射光」照射菲國船隻，「導致艦橋人員暫時失明」。

菲律賓將鄰接其西部的水域稱為西菲律賓海。菲國海岸防衛隊表示，「故意阻撓菲國船隻運送食物與物資予以軍事人員，這是嚴重漠視且明顯侵害菲國在西菲律賓海的主權」。

對於菲律賓指控，大陸外交部發言人汪文斌十三日說，仁愛礁（仁愛暗沙）是「中國南沙群島的一部分」，菲律賓海警船二月六日未經中方允許駛入仁愛礁海域，中國海警船依據中國國內法和包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法「維護中國主權和海上秩序，現場操作專業、克制」。

菲國海防隊表示，大陸海警與海上民兵船隻去年八月也曾封鎖菲國陸戰隊看守的仁愛暗沙，阻止政府船隻接近看守部隊。