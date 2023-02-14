第4擊 美再擊落八角形飛行物

美國國防部證實，美軍十二日派出Ｆ—十六戰鬥機，在美國與加拿大邊界的休倫湖上方擊落一個八角形結構飛行物體。這是美軍本月在北美空域擊落的第四個飛行物，除了四日擊落中國大陸偵查氣球，十日起連續三天擊落的三個飛行物來源和用途均不明。

美國本月四度擊落神秘物體 製表／茅毅 華盛頓郵報報導，美國官員表示，十二日被擊落的這個八角形飛行物體上面繫有繩子，但沒有可辨別的有效載荷，當時正在密西根州上空二萬英尺（約六千一百公尺）高度飛行，雖不至於對地面物體構成軍事威脅，但可能干擾民航交通。這名匿名官員表示：「沒有跡象顯示其具有監視功能，但也不能排除可能性。」

最新一起不明物體是十一日最先在美國蒙大拿州上空發現，當時美軍在蒙大拿州上空偵測到一個雷達信號，但隨後消失。十二日蒙大拿州上空又偵測到信號並隨後飛往威斯康辛、密西根州，這次軍方在目視確認後，派出Ｆ—十六戰機在當地時間十二日下午二時四十二分於休倫湖上空將其擊落。不願具名官員表示，拜登總統出於審慎考量及軍方高層建議，下令擊落。

負責監督北美空域的北美防空司令部（ＮＯＲＡＤ）司令范赫克說，軍方尚無法判定近來被擊落的三個不明物體是以何種方式飄在天空，也不知道它們靠什麼推進、來自哪裡。

路透報導，記者詢問這些不明物體是否已排除來自外星，范赫克說，「我會讓情報和反情報單位來搞清楚，我沒有排除任何可能」。

不過，另一位國防部官員表示，軍方並未看到這些不明物體來自外太空的證據。

紐約時報報導，日前大陸偵察氣球闖入美國領空事件後，美、加軍方繃緊神經，調高雷達系統靈敏度，標記一些以前覺得可忽略的物體，導致偵測到不明物體數量激增。

美國國防部助理部長達爾頓說：「我們已更仔細檢查這些高度的空域，包括增強雷達，至少這能部分解釋為何過去一周偵測到的物體增加。」也有官員推測，不明物體不排除來自大陸或其他外國勢力，可能想藉間諜氣球事件後繼續測試美方反應能力。