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值班室當砲房 台灣人性觀念愈來愈開放？醫分析兩原因

無人島遭中資買走一半 日本政府：關注相關動向

中央社／ 東京13日專電

有關日本沖繩本島北方一座無人島「屋那霸島」約有一半土地被位於東京的一家中國公司在約2年前買走一事，日本內閣官房長官松野博一今天說，會關注相關動向。

一名34歲中國山東省女子日前聲稱買下一座日本的無人島，還上傳影片。有中國網友說：「中國的領土增加了」、「方便中國軍隊去的地方嗎？」。此事在日本引起討論。

松野今天在例行記者會上重申，屋那霸島不是有領海基線的國境離島，也不是國境離島地區的有人離島或攸關安全保障上重要設施，所以不是「重要土地等調查法」要調查的對象。

松野表示，是否調查土地買賣一事，不方便回答。對於相關動向，政府會持續關注。

日本讀賣新聞報導，位於沖繩縣伊是名村的屋那霸島約一半的土地被位於東京都一家從事房地產投資和度假區開發的中國企業約2年前買下。

伊是名村表示，屋那霸島面積74萬平方公尺，村擁有包含沿岸地帶大半的26%土地，這家中國公司向之前的土地所有人購得其他土地。村於2021年2月掌握到土地所有人變更一事，但不知買下的公司是中資企業。

根據這家位於東京都港區的中資企業官網顯示，已取得屋那霸島，正在進行度假區的開發計畫。

伊是名村人口約1300人。對於屋那霸島的一半土地被中資企業買走一事，一名村民接受日本電視台新聞網（NNN）記者採訪時說：「不知是真是假？感到很不安。」

日本 沖繩

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