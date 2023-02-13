憂捲入台海衝突 菲總統盼與日本簽署軍事協議

路透社報導，菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）週日（2月12日）表示，如果與日本簽訂《訪問部隊協定》（Visiting Forces Agreement，縮寫VFA）有助於加強國家安全，菲律賓沒有理由不這麼做。

小馬科斯9日前往日本進行了為期五天的訪問，根據一份官方記錄，馬科斯在12日回國前告訴記者：「如果這（VFA）有助於保護菲律賓，比如說保護我們的漁民、我們的海洋領土......，我不明白為什麼我們不應該採用。」

小馬科斯訪日的目的，是與日本建立更緊密的安全關係。由於擔心中國在該地區的侵略行動，東京在去年12月宣布了自二戰以來最大規模的擴軍計劃。

然而，小馬科斯也告訴記者，他在尋求與東京簽訂該協議時會謹慎行事，「我們不想顯得是在挑釁。」

菲總統：不是針對中國

中國是菲律賓的最大貿易夥伴。小馬科斯上個月出訪北京時與中國國家主席習近平會面，在會後為菲律賓帶來了價值228億美元的投資承諾。

當被《日經新聞》問及他是否擔心菲國與美日的安全協議可能破壞中國投資時，小馬科斯說：「這些行動都不是針對中國。我們與日本、韓國、澳大利亞等其他國家進行的協調和聯合演習，實際上是我們所有人對該地區緊張局勢加劇的回應。」

此外，根據《日經新聞》，每年有價值3兆美元的貿易會經由南海達成交流。小馬科斯強調，不論是對菲律賓本身，還是對中國和日本來說，「最主要的利益是能持續安全地通過南海……我們的經濟一大部分都依賴於此」。維護該海域的和平，「對該地區的所有人來說都是非常、非常重要的事情。」

同時，小馬科斯提到亞洲地區的未來應「由該地區的人決定，而不是由另一種外部力量決定」。

憂捲入台海爭端

隨著台灣周圍的緊張局勢升級，菲律賓近期不斷加強與美國、日本之間的防務關係。 12日，小馬科斯接受《日經新聞》獨家採訪時表示，由於其國家位置比鄰台灣與中國，他「很難想像」菲律賓能不被捲入台灣海峽的潛在衝突之中。

「不管是誰......不管是哪一方在（對台海衝突）起作用，我們將被帶入衝突。」小馬科斯告訴《日經新聞》。

小馬科斯指出，他的家鄉菲律賓北部的北伊羅科斯省，距離台灣南部城市高雄只有40分鐘的飛行距離，「我們覺得我們處於（衝突）前線。」他強調，若台海發生衝突，他首先需要保障的是居住在台灣的15萬菲律賓人，至於可能的軍事回應，「這取決於事件是如何走到（衝突）那一步的。」

「我真誠地相信，沒有人想打仗......。我們將繼續建議並勸告所有相關各方保持克制。」小馬科斯告訴《日經新聞》，菲律賓的外交政策致力於維護和平，並以國家利益為出發點。他說：「我們必須看到什麼是對菲律賓有利的。」他還呼籲，各國應該通過外交手段而不是軍事手段來解決分歧。

尋求與美日合作

美國和菲律賓2日宣布達成協議，允許美國軍隊依《訪問部隊協定》進入菲律賓另外4個軍事基地，這些基地位於菲律賓北部，靠近台灣和南中國海。中國稱此舉破壞了地區穩定並加劇了緊張局勢。

路透社報導，小馬科斯和日本首相岸田文雄簽署了一項協議，允許他們的武裝部隊在救災期間合作，這項協議被視為後續協議的第一步，未來可能允許兩國在彼此的土地上部署部隊，進行軍事演習。

日本在菲律賓的軍事部署有助對抗中國在南海的影響力，因為中國在該領域填海造地並將人工島軍事化，以宣稱其主權，其中涉及菲律賓自認擁有主權的爭議領海範圍。

岸田亦表示，菲律賓和日本已同意嘗試建立一個合作框架，以「加強和促成聯合演習的進展」。去年10月，美國、菲律賓依據兩國之間簽署的部隊部署協議舉行年度軍演，日本當時以觀察員身分參加。

（路透社、《日經新聞》）

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