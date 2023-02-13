美尼米茲航艦打擊群進入南海軍事訓練

中美關係再因氣球事件緊張之際，美軍尼米茲號航母打擊群聯同美軍海軍陸戰隊第13遠征軍11日進入南海「軍事訓練」。

據美國海軍第七艦隊12日在官網發佈的新聞稿，美國海軍尼米茲號航母打擊群和馬金島兩棲準備群及其搭載的第13海軍陸戰遠征隊上周六（11日）在南中國海進行綜合遠征打擊力量行動。

新聞稿稱，美軍第7艦隊指，這次「演練」有軍艦、地面部隊及軍機參演，但未透露演習何時展開及是否經已結束，只稱，這次聯合行動是要彰顯美軍在區內有力存在，支持和平與穩定。

第11航母打擊群指揮官斯威尼少將（Christopher Sweeney）說，將打擊群、兩棲準備群和海軍陸戰隊遠征部隊的能力結合起來，提升海軍創造全戰區效應的能力，以支持自由和開放的印太平洋地區。

中國一直以來主張對南中國海海域擁有主權，也反對其他國家在這個地區開展軍事活動。美國則主張必須維護航行和飛行自由，每年都會派遣船隻或軍機穿越這片爭議海域。