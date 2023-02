美尼米茲航艦打擊群進入南海軍事訓練

2023日舞影展(Sundance)在1月展開,年初展開的日舞影展是許多電影與觀眾初見面的場合。相較三大影展,日舞多放映小品獨立電影,然而一眾作品中也時常能發現潛力之作。放眼許多在年末獎季有所斬獲的電影,時常是從日舞影展便開始累積聲量,如《夢想之地》(Minari)、《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name),以及2022年奧斯卡最佳影片《樂動心旋律》(CODA)等。

2023-02-13 09:58