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應習近平邀請 伊朗總統將率團出訪中國大陸

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據伊朗國家通訊社週日（2月12日）報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將於週一（13日）晚間啟程前往北京，並於14至16日正式訪問中國，與中國國家習近平舉行私人會談，加強雙方在「經濟、戰略和政治」領域上的合作。 圖／德國之聲中文網
據伊朗國家通訊社週日（2月12日）報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將於週一（13日）晚間啟程前往北京，並於14至16日正式訪問中國，與中國國家習近平舉行私人會談，加強雙方在「經濟、戰略和政治」領域上的合作。 圖／德國之聲中文網

伊朗國家通訊社週日（2月12日）報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將於週一（13日）晚間啟程前往北京，並於14至16日正式訪問中國，與中國國家習近平舉行私人會談，加強雙方在「經濟、戰略和政治」領域上的合作。

伊朗總統辦公室的政治事務副代表在接受當地媒體訪問時表示：「我們正在與中國建立廣泛的經濟合作，這些合作源自於伊朗-中國全面合作文件。」2021年1月，中國與伊朗簽署了一份為期25年的「戰略合作協議」。

該機構補充說，在即將到來的行程中，萊希預計將參與與中國商人和居住於中國之伊朗人的商業會議，且兩國代表團預計將簽署其他「合作文件」。

中國外交部發言人華春瑩12日證實此出訪消息，宣布這位伊朗領導人即將訪華，且該行程安排是由習近平主動提出。

兩位國家元首去年9月在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會上首次會面，伊朗總統在會上呼籲擴大兩國關係。據報，習近平隨後在會上向萊希提出了訪華邀請。

修補中伊關係？

《南華早報》報導，這場為期3天的訪問，將是中國政府修補與這個中東大國關係和鞏固合作的最新舉措之一。

此前，習近平與海灣國家的領導人發表了聯合聲明，引起德黑蘭不滿，儘管北京當局多次表示，中國與伊朗和海灣國家的關係並不針對任何第三方。

該聯合聲明發表於去年12月，中國與海灣合作委員會（GCC）在沙烏地阿拉伯舉行的峰會結束後表示，雙方同意GCC成員國阿拉伯聯合酋長國應通過談判，解決其與伊朗在霍爾木茲海峽島嶼上的領土爭端。

峰會結束後，伊朗政府就此事召見了中國駐伊朗大使，聽取其對島嶼爭端的看法。一週後，伊朗還向來訪的中國國務院副總理胡春華表示了對聯合聲明的不滿。胡春華當時回應，中國堅決支持伊朗捍衛主權和領土完整的努力，並準備與伊朗一起促進雙邊合作。

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘告訴《南華早報》，他認為萊希的訪華行程將改善中伊關係、鞏固雙邊合作，並緩解聯合聲明以來的緊張局勢。

隨著中美關係惡化，中國已承諾促進與海灣國家的能源合作，試圖擴大中國貨幣在石油貿易中的重要性，以減少對美元的依賴。 「中國將繼續謹慎地處理與伊朗和其他中東國家的關係，試圖取得平衡，」時殷弘補充道。

然而，時殷弘也表示，兩國關係中的「實質性複雜問題」目前尚不太可能改變，其中包含伊朗國內的動盪、在俄烏戰爭中的立場，以及伊朗對其他和中國合作的中東國家的敵對行為。

中伊經貿合作

去年9月，在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會期間，習近平告訴萊希，中國從「戰略和長期角度」看待與伊朗的關係，並準備與伊朗加強溝通和協調。

伊朗和中國有強大的經濟聯繫，特別是在能源、過境、農業、貿易和投資領域。

伊朗通訊社援引伊朗海關當局一份為期10個月的統計數據說，中國是伊朗最大的貿易夥伴。伊朗對北京的出口額為126億美元，而伊朗從中國進口的貨物價值為127億美元。

在美國前總統川普（Donald Trump）執政期間，美國逐漸從中東地區抽身。自此之後，北京開始鞏固其在中東地區的地位。

中國現代國際關係研究院中東研究所所長牛新春在2023年發表的一篇文章中表示，北京在中東的政策預計不會在未來幾年發生重大轉變，將繼續關注經濟關係而不是軍事關係，避免被拖入與華盛頓的「大國遊戲」之中。

（法新社、伊朗通訊社、《南華早報》）

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