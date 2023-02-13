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伊朗總統萊希明訪中國大陸 今在人民日報撰文暗批美國

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
伊朗總統萊希14日正式訪問中國。（路透）
伊朗總統萊希14日正式訪問中國。（路透）

伊朗總統萊希定明天（14日）到訪中國，人民日報今天發表萊希的撰文指，伊朗和中國是患難與共的朋友，就像諺語所說的，「歲寒知松柏，患難見真情」。伊朗一如既往地奉行加強伊中雙邊關係的政策，不會受地區和國際局勢的影響。

萊希表示，伊朗和中國在全面戰略夥伴關係框架下長期合作。面對國際局勢，雙方持有共同或相似的立場。兩國反對霸權主義和單邊主義，強調尊重所有國家的權利和利益。伊中兩國認為，單邊主義和暴力措施，比如施加不義的制裁，是世界充滿危機和不安全的主要根源。兩國一致強調，各國應共同為實現真正的多邊主義、實現國際公平、在世界上建立公正的國際秩序而努力奮鬥。

伊朗認為，世界各國應根據本國的價值觀、治國模式、文化歷史制定符合本國利益的發展計畫。每個國家的根本利益和權利，其中包括發展權利，是不容許談判的。任何濫用國際機制、粗暴地謀求政治利益、企圖剝奪其他民族權利的行為，都應受到譴責。

他說，過去二十年中，西亞經歷了深刻變化。阿富汗戰爭、伊拉克戰爭只是導致恐怖主義蔓延、數百萬人流離失所和數十萬平民死亡的事態發展的一部分。在過去二十年的歲月中，伊朗表明，作為一個強大和負責任的行動者，它準備在創造和擴大該地區的穩定與安全方面發揮積極作用。

伊朗與中國一直保持著良好的關係，兩國關係發展日新月異。伊中兩國在促進政治合作，互相尊重國家主權和領土完整的同時，發揮兩國在經濟發展道路上良好的戰略互補性，在發展領域互相幫助、互通有無。伊朗政治獨立，擁有維護安全、培養人才的能力，生產成本低、能源儲量豐富，具有貨物過境的地理優勢、工業基礎設施完善，這些都可以成為加強伊中全面戰略夥伴關係的重要因素。

伊朗感謝中國為結束新冠疫情危機、推動伊朗加入上合組織發揮的重要作用，伊朗願意在伊中全面合作計畫框架下加強與中國的雙邊關係，特別是加強兩國在工業生產和先進技術領域的合作關係。

萊希表示，伊朗是一個充滿知識和藝術氣息的國家。在年輕精英和科學家的努力下，伊朗在科學生產方面排名世界第15位。另外，伊朗在航空科技領域也取得了偉大的成就，依靠本國的技術成功設計並發射了自己的衛星，成為世界航空強國俱樂部的一員。伊朗取得的偉大成就和強大的科學能力可以成為伊中兩國人民加強科學領域廣泛合作的基礎。

伊朗 戰爭 疫情

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