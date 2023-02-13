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烏克蘭官方數據：俄羅斯士兵2月死亡率達衝突第一周以來最高

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
根據烏克蘭軍方的數據，本月俄烏衝突中死亡的俄羅斯士兵人數達到入侵第一周以來的最高數字。法新社
根據烏克蘭軍方的數據，本月俄烏衝突中死亡的俄羅斯士兵人數達到入侵第一周以來的最高數字。法新社

根據烏克蘭軍方的數據，本月俄烏衝突中死亡的俄羅斯士兵人數達到入侵第一周以來的最高數字。

BBC報導，烏克蘭提供的數據顯示「2月份每天有824名俄羅斯士兵死亡」，英國國防部無法核實這項數據但表示「可能是準確的」，這個數字是去年六月和七月的4倍之多，當時每天約有172名俄羅斯士兵喪命。

自全面入侵開始以來，烏克蘭軍方聲稱有13萬7780名俄羅斯士兵死亡。烏克蘭國家安全與國防委員會（NSDC）秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示「俄羅斯在這場衝突中遇到『大問題』，我們的部隊正非常強烈地擊退對方」，並補充說「他們的計劃正逐漸發生，但這並非他們想像中發動的攻勢」。

英國國防部指出「最近的俄軍死亡增長可能是由於一系列因素：包括缺乏訓練有素的人員、協調和前線資源」。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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