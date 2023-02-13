伊朗紀念革命44周年 黑客聲稱再次出手

德黑蘭政府在周六舉辦了紀念伊朗伊斯蘭革命44周年的集會，聲稱面對抗議浪潮取得了勝利。而在海外，很多伊朗人走上街頭，舉行了示威活動。同時，有駭客組織稱干擾了伊朗總統萊希講話的網路直播。

伊朗政府於周六（2月11日）在全國各地舉行集會，紀念伊斯蘭革命44周年。同時，德黑蘭政府聲稱，面對此前伊朗民眾的抗議浪潮取得了勝利。

去年，22歲的女性阿米尼（Jina Mahsa Amini）在被道德警察關押期間死亡，引發了伊朗廣泛的抗議活動。人權組織估計有數千名伊朗人被逮捕，數名抗議者被處決。同時，較小規模的反叛行動仍在繼續，例如，越來越多女性選擇無視該國的強制性頭巾規定。

萊希：「敵人想要奪取我們的獨立」

在周六的集會活動上，伊朗保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）稱反政府示威者是「受騙的年輕人」。

他在德黑蘭阿扎迪廣場的講話中說：「人們已經意識到，敵人所聚焦的不是婦女、生命、自由，而是他們想要奪取我們的獨立。」

據伊朗官媒報導，在44周年紀念日前，伊朗最高領袖哈梅內伊宣布對數萬名抗議者實行有條件的大赦。

伊朗軍方也在周六當天秀出「肌肉」，展示了Emad（伊馬德彈道導彈）和Sejjil型彈道導彈，以及Shahed-136（見證者-136無人機）和Mohajer無人機。

黑客聲稱擾亂了總統講話

名為「Edalat-e Ali」（「阿里的正義」）的黑客組織聲稱，擾亂了周六伊朗總統萊希電視講話的網上直播。

在發布於社交媒體上的視頻中，黑客們似乎用一段視頻干擾了萊希講話的直播，干擾持續了大約一分鐘。在這段視頻中，一個戴著面具的人喊道：「伊斯蘭共和國去死吧。」

2022年10月，作為阿米尼之死引發的抗議活動的一部分，「Edalat-e Ali」組織曾打斷伊朗最高領導人哈梅內伊的官媒直播。

許多海外伊朗人譴責伊斯蘭共和國

在海外，許多伊朗人利用伊斯蘭革命44周年紀念日，對德黑蘭政府表示抗議，抗議其對婦女權利的打壓。數千人在巴黎走上街頭，在德國杜塞爾多夫等城市也有較小規模的示威活動。

漢堡城市議員Danial Ilkhanipour在巴黎的集會上說：「抗議活動旨在表明，伊朗人正在站起來反對這個政權。」

瑞典議員Alireza Akhondi也參加了在巴黎舉行的示威活動，他告訴法新社，主要目的是讓歐盟官員們「聽到伊朗人的聲音」。「我們希望革命衛隊被貼上恐怖組織的標簽」，他說，「這是最關鍵的」。

（路透社，法新社，美聯社）

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