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美參議員提案 擬禁敵方買美軍設施鄰地

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美國共和黨參議員克魯茲十日提出新法案，為確了保美國國安，限制和中國大陸、俄羅斯、伊朗或北韓等敵對政府的相關人士，購買鄰近美國軍事設施的土地。

這項由聯邦參院外交委員會成員克魯茲提出的法案，全名為「保護軍事設施和區域法案」。

同黨的魯比歐、施密特、戴恩斯、布勞恩及塔伯維爾等五名參議員連署支持。

該案限制任何與大陸、俄國、伊朗或北韓等敵對政府相關人士，購入距離美國軍事設施一百英里（約一六一公里）或距軍事區域五十英里的土地，並要求美國外資審查委員會（CFIUS）對相關銷售或租賃案逐一審查，以及賦予五角大廈權力，防止任何正被聯邦機構調查的場所進行建築工程。

選區在德州的克魯茲聲明，北京政府對美國造成嚴重、持續性的間諜威脅，一再危及德州甚至全美民眾的安全和保障。

克魯茲強調，不能允許中共藉由購買攸關美國國安設施的鄰近土地，使其前述的行徑進一步得逞。

克魯茲二○二一年四月曾提出同樣法案，二○二○年六月則對二○二一年的國防授權法，提出一項類似的修正案。

由於德州、佛羅里達州、阿肯色州等多州基於國安考量，紛紛計畫推出法案，禁止大陸公民購買美國房地產，因此，該法案此時可望得到較多關注。

克魯茲十日另宣布重新提出「保護美國免於間諜侵害法案」，規定曾對美國從事間諜工作或竊取智慧財產權的人士及其親屬，在五年內無法取得赴美簽證。

美國 克魯茲 國安

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