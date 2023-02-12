金融燃油雙危機 奈及利亞選前陷動盪

即將於2月25日舉辦總統大選的奈及利亞，近期因缺錢、缺油導致民怨四起。失敗的貨幣政策甚至使國內出現大量抗議潮與失序行為。由於現任總統任期已滿無法再連任，未來誰能殺出重圍，獲得民眾青睞並恢復國內政經局勢穩定仍充滿變數。

民眾領不到新貨幣

根據法國《世界報》報導，為了控制通膨並打擊洗錢，奈國央行於去年10月下令將貨幣全面改版，並預計要在今年1月底停止舊幣的流通。但因現金準備不足，使國內各金融機構與一般民眾至今仍無法取得足夠的新版貨幣。

因為多數民眾換不到新鈔，央行緊急宣布將底限延期至2月10日。由於新鈔嚴重不足，多數提供兌換新鈔的銀行只能向一般大眾加收高昂的手續費，讓央行原本要透過新鈔來對抗通膨的美意泡湯。現金流動性嚴重不足的問題也讓大眾開始轉用電子支付或轉帳等毋須現金的方式交易，反使得奈國的金融交易系統嚴重過載，轉帳或用信用卡購物也日益困難。

甚麼都缺是大選主軸

除了貨幣政策所造成的混亂之外，奈及利亞也正面臨缺油危機。儘管是非洲第一大產油國，但各地還是出現系統性的缺油問題，國營石油公司至今也無法給大眾一個交代。世界銀行統計，國內仍有40%民眾生活在貧窮線下，種種問題使得奈國總統大選充滿著憤怒與不安。

美國《時代雜誌》指出，現任總統布哈里與央行的執政混亂迫使同黨的總統參選人蒂努布開始與總統切割。雖然蒂努布目前看似贏面最大，如何在不激怒原本政黨支持者的前提下與明顯施政不利的總統保持距離，是蒂努布想要勝選的最大課題。

蒂努布最大的競爭對手是前副總統阿布巴卡。阿布巴卡身為最大在野黨人民民主黨的參選人，受惠於現任政府的執政不利，阿布巴卡也被認為有機會角逐總統寶座。但因為他先前有五次競選，五次都失敗的紀錄，選民是否此次就會選擇支持他仍有待商榷。

【更多精采內容，詳見 】