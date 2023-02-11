政界示警勿過分依賴大陸 德、陸2022雙邊貿易總額卻創新紀錄

聯邦憲法保護局局長哈爾登萬格（Thomas Haldenwang）在接受《周日世界報》（Welt am Sonntag）採訪時表達了對於中國在德間諜行動增多的擔憂。

「中國展開了涉及廣泛的刺探情報和施加影響力的行動。我們必須做好思想准備，未來幾年裡這些行動還會繼續增加」，哈爾登萬格表示。數年來，針對德國政界的情報刺探行動也引起了憲法保護機構的注意。他表示，中方的間諜行動重點已經從過去的經濟領域擴展到了政治領域。

他認為，北京對此制定了長期的戰略。德國以及歐洲經濟界和中國之間的緊密聯係使得中國具有了經濟上的霸權，而中國的政治領導層則已經在利用這樣的影響力來尋求政治目標的實現。

路透社報導指出，盡管政界就過分依賴中國發出了各種警告，但是去年中國仍然是德國最重要的貿易伙伴。根據德國聯邦統計署的數據，2022年雙邊貿易總額創下了歷史最高紀錄——2980億歐元，這比2021年增加了大約21%。

在德國政府內部，中國越來越多地被視為對手。聯邦經濟部計劃對德國企業在華業務實施多方面的限制，並且將來自威權國家的供應商排除在德國關鍵基礎設施建設之外。在2022年底曝光的一份「內部對華政策指導文件」顯示，柏林旨在要求經濟界明顯減少對中國的依賴，但是拒絕與這個最大貿易伙伴徹底脫鉤。

「氣球事件」警醒德國？

過去幾天裡，中國稱是「氣象氣球」、而美國則視為「間諜氣球」的飛行物進入美國領空的事件使得中美雙邊關係再次緊張。2月4日，美方派出一架F22戰鬥機，發射空對空導彈擊落了這一氣球，當時該飛行物正處於大約18000米高空。

德國反對黨基民盟的聯邦議員德弗裡斯（Christoph de Vries）認為中方關於所謂「氣象氣球誤入」的解釋是一種裝腔作勢。在聯邦議院負責關注情報事務的他認為，該事件應該引起德國政府的警惕，德國也應該借此機會檢驗一下自身對於此類飛行物的偵察和清除能力。

聯邦內政部表示，目前沒有接到關於此類飛行物曾經進入德國領空的消息。但是柏林方面也深知，德國是中國刺探情報和施加影響力的重點目標之一。前任德國聯邦情報局局長辛德勒（Gerhard Schindler）也表示應該提高警惕：「中國政府什麼都想要知道，因此投入了很多人力物力去構建廣泛的情報項目。任何微不足道的信息都成為情報機構收集的對象。」他認為，中國會使用一切可能的監測手段。

（路透社、世界報）

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