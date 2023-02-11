快訊

台灣中心執行長私下重啟募款？ 戰死烏克蘭志願兵家屬發聲了

好天氣剩明天！下周冷氣團來襲一天內斷崖式降溫數十度 這日才回暖

陸委會不准陸官員來台弔念星雲 佛光山回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逢陸間諜氣球、北韓閱兵敏感時機 美國空軍試射洲際彈道飛彈

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國北達科他州邁諾特空軍基地飛彈發射管中的義勇兵3型洲際彈道飛彈。美聯社
美國北達科他州邁諾特空軍基地飛彈發射管中的義勇兵3型洲際彈道飛彈。美聯社

值此中國大陸高空氣球穿越美國上空和北韓8日閱兵的敏感時機，美國空軍「全球打擊司令部」（AFGSC）10日宣布，為檢測其防禦系統，9日從南加州聖塔芭芭拉的范登堡太空軍基地，試射1枚可搭載核彈頭的「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈（ICBM），飛行距離約4200英里（約6759公里），彈著點位於太平洋的馬紹爾群島瓜佳蓮環礁（Kwajalein Atoll）。

該飛彈於當地晚間11點1分發射，裝備了1個測試的重返大氣層載具，但未搭載彈頭。美國官員指稱，這是1次「例行試射」，旨在確認與驗證這種武器系統的有效性、是否準備就緒及準確性。

AFGSC亦聲明，該試射是若干例行和定期活動的一環，旨在證明美國的核嚇阻既安全、穩固、可靠又有效，俾嚇阻21世紀的各種威脅，並讓我們的盟邦放心。該聲明強調，這類試射此前已進行過300多次，此次「並非起因於當前世界上發生的若干事件」。

美國空軍官員提到，為確保美方擁有安全穩固的核嚇阻，類似9日的試射提供了有價值的資料數據。AFGSC司令比西埃（Thomas Bussiere）也表示，試射可展現我們嚇阻任務在世界舞台上的核心，使我國與盟邦安心，相信我們的武器能夠、我們的官兵準備好而且願意，在1個重要關頭的通知下達時，「捍衛全球各地的和平」。

義勇兵1型最早在1960年代初部署，自此之後，即固定升級。美國空軍想用其下一代ICBM：LGM－35A「哨兵」（Sentinel）飛彈汰換，可望在2029年前開始轉換作業。空軍9日提到，在此之前，會致力於確保義勇兵3型仍是1個可行的嚇阻。

美國 空軍 彈道飛彈 北韓

延伸閱讀

美政治壓力大…大陸想淡化氣球事件 失效轉強硬

習近平真不知氣球計畫？專家：中國內部恐嚴重缺乏協調

追蹤大陸偵查氣球隊 美情報界去年才成功研發出方法

美擊落偵測氣球後第一波報復措施 6陸企被美商務部列入黑名單

相關新聞

金正恩愛女屢次曝光 傳北韓內部下令同名女性改名

北韓領導人金正恩日前偕妻女出席建軍75週年閱兵式，引起外界猜測其女金朱愛（譯音）是否為正式接班人，消息人士指出，隨著金朱...

由蘋果前首席設計師操刀 英王查理三世加冕禮徽章曝光

英王查理三世（King Charles III）將於5月6日在西敏寺接受加冕，根據白金漢宮，整場儀式中使用的加冕典禮徽章...

逢陸間諜氣球、北韓閱兵敏感時機 美國空軍試射洲際彈道飛彈

值此中國大陸高空氣球穿越美國上空和北韓8日閱兵的敏感時機，美國空軍「全球打擊司令部」（AFGSC）10日宣布，為檢測其防...

IOC：烏克蘭發起抵制巴黎奧運 有違奧林匹克精神

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）告訴烏克蘭，以俄羅斯運動員可能參賽為由呼籲聯合抵制2024...

美檢稱有證據 可證明宏都拉斯前總統受財團賄賂

美國檢方今天表示，有相關證據可證明宏都拉斯前總統葉南德茲收受知名羅森塔爾家族的賄賂；這個家族在宏都拉斯握有財力雄厚的大型...

BBC稱 英國航母前年行經南海時逼退一艘共軍潛艦

英國媒體稱，英國皇家海軍「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母2021年夏率領戰鬥群首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦