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土國邊境因震災成「無政府狀態」 外援何進 外交部有解

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯8日空拍畫面。（路透）
土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯8日空拍畫面。（路透）

土耳其南部及敘利亞北部交界處本月6日發生強震，累積至今，兩國已有2萬多人在地震中喪生，各國捐款不斷。

位於土耳其災區的NGO組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心（台灣中心）」因建物未倒塌，成為災民庇護所，但執行長裘振宇9日深夜緊急返台，指當地已經進入「無政府狀態」，這次回來不但要募集物資，還要找出合法辦法，把台灣民眾的愛心帶回土耳其。

外交部昨回應，將會透過土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）統籌，有效率地送達災區，讓災民最快時間內得到救助。外交部9日在例行記者會上表示，我方與敘利亞情況特殊，目前並未設駐外館處，兩國政府目前也缺乏直接接觸的管道。

昨晚間8點半左右，外交部透過新聞稿指出，為協助因內戰而逃往土耳其的敘利亞難民融入當地社會，我國於107年與土國雷伊漢勒（Reyhanlı）市政府合作，在當地資助援建一座具有職訓、教育、集會的「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」，並已於109年底完成主體建築工程後，移交雷伊漢勒市府負責營運管理，目前該中心的所有權屬於該市府。

外交部表示，將持續關注因本次地震受到波及的敘利亞人民；也已向駐台北土耳其貿易辦事處及土國政府，表達對土敘邊境包含雷伊漢勒市敘利亞難民處境的關切，土國政府承諾將運用我國所提供的國際救災資源，協助因強震而流離失所的所有災民。

外交部新聞稿指出，將會「確實並有效率的」透過土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）統籌送達災區，讓災民們能在最快的時間內得到救助。該處聲明中，也表示土耳其政府會盡全力照顧所有受災地區的災民，並且再次感謝台灣給予的各方協助。

土耳其和敘利亞接壤地區近日發生一系列地震。 (美聯社)
土耳其和敘利亞接壤地區近日發生一系列地震。 (美聯社)

土耳其 雷伊 外交部

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