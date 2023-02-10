俄烏戰爭周年將近雙方拚業績 俄猛烈空襲 烏求各國軍援

俄烏戰爭周年將近，俄烏雙方都爭取在戰場上取得更多進展。俄軍10日早上對烏克蘭第二大城哈爾科夫和南部札波羅熱進行新一波空襲，烏國官員表示，等待許久的俄軍攻勢已在烏東展開。烏國也表示計畫在未來數月內展開大規模反攻，烏國總統澤倫斯基也向西方各國尋求更多軍援，特別是戰機。

10日空襲警報響徹烏國上午通勤尖峰時間，當地官員敦促民眾遵從指示和避難。烏國空軍表示，俄軍發射35枚S-300飛彈，烏克蘭防空系統無法擊落。

烏國一直為俄軍新一波攻勢做準備，認為俄軍歷經數月挫敗後，俄羅斯總統普亭希望能在24日俄烏戰爭周年以前，吹捧自己在戰場上取得的成功。

俄國一直以來主要關注烏東頓內次克州的巴赫姆特，莫斯科當局自戰爭開始起就宣布奪取該城鎮是優先要務之一。歷經數月砲戰後，俄軍包括瓦格納傭兵終於開始包圍巴赫姆特。

英國國防部稱，瓦格納傭兵自7日以來在巴赫姆特北方推進兩、三公里，進軍非常迅速，過去數月他們幾乎沒有推進前線。

烏國則明確表示，他們計畫在接下來數月內進行大規模反攻，收復遭俄軍佔領的五分之一國土。但似乎要等到至少收到一些美國、德國和其他北約國家承諾援助的主力戰車和長程飛彈才有可能開始反攻。

烏國總統澤倫斯基9日晚間與波蘭總統杜達會面，簡單介紹他前往英國倫敦、法國巴黎和比利時布魯塞爾尋求各國軍援，特別是戰機的狀況。

澤倫斯基會面的領袖都沒有公開承諾提供戰機，若提供戰機，莫斯科當局肯定會認為這是西方直接涉入戰爭的進一步證據。英國承諾協助訓練烏國飛行員駕駛北約國家戰機，只差提供戰機。