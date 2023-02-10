威脅食品及國家安全！美國多個州考慮立法限制中國購買美國農地

美國民主黨籍參議員喬恩·泰斯特（Jon Tester）和共和黨籍參議員邁克·朗茲(Mike Rounds)近日聯名提出了《2023促進農業保障和安全法案》議案，要求將農業安全列入是否允許外國人投資房地產的國家安全決策的範圍內，並將中國、俄羅斯、伊朗和北韓列入黑名單，禁止來自這些國家的實體和個人投資、購買或以其他方式獲得美國土地或涉及美國農業的企業。特斯特向美聯社表示，「底線是，我們不要讓中國人擁有我們的農田。這威脅到我們的食品安全，威脅到我們的國家安全。」

目前，美國至少有11個州的立法機構也在考慮制定相關法律來解決這一問題，其中包括蒙大拿州、懷俄明州、新澤西州和北達科他州。北達科他州大福克斯市市長波恆斯基（Brandon Bochenski）1月31日叫停了一個計劃中的中資玉米加工廠項目。該項目除了遭到當地居民的反對外，美國空軍也警告說，這個由中國的阜豐集團出資7億美元擬建的中資玉米廠項目離設在大福克斯市的美軍空軍基地只有19公里，存在「重大國安風險」。近日，大福克斯市議會成員以5比0的投票結果放棄了該計劃。

中國人擁有的美國農田產權10年間飆升

美國各地對外國個人或實體擁有農田的限制差別很大。大多數州對外國個人或實體擁有農田沒有限制，14個州有一定限制，沒有一個州完全禁止。

根據美國農業部的數據，外國實體和個人擁有的美國農田佔比不到3%，與中國有關的實體和個人擁有的農田佔比不到1%，相當於大約340平方公里。與中國有聯繫的實體在五個州擁有的農田最多。其中四個州--北卡羅來納州、弗吉尼亞州、德克薩斯州和猶他州--不限制外國所有權。第五個州，即密蘇里州，對外國人擁有土地所有權設有上限。

華盛頓智庫哈德遜研究所媒體研究員傑瑞米·亨特(Jeremy Hunt)不久前表示，中國人擁有的美國農田產權從2010年的8100萬美元躍升至2020年的18億美元。

國安憂慮增加

近年來，外國投資者在美國購置農業和非農業土地已經引起了更多關注和審查，特別是在有大量美國軍事存在的州。支持對所有權採取限制措施的人質疑外國買家的動機，要求考慮與中國等對手國有聯系的實體或個人是否會利用土地進行間諜活動或對美國食品供應進行控制等因素。

2021年7月，德州議會通過的《孤星基礎設施保護法》正式生效，其中包含了針對來自中國、俄羅斯、北韓和伊朗公司投資的條款，禁止上述國家的企業投資德州諸如電網、供水系統和網路安全等基礎設施。在此之前，退伍軍人、新疆首富孫廣信自2016年起在美國德州空軍基地附近陸續購買14萬公頃土地建風力發電場，引發當地抗議和對國安問題的警覺。今年，德克薩斯州共和黨人希望擴大這一禁令，禁止包括中國在內的敵對國家的個人和實體購買土地。

中國外交部回應

據中國官媒報導，2月10日，法新社記者在中國外交部例行記者會上問道，「包括得克薩斯州、佛羅里達州等在內的美國多個州正在考慮禁止中國公民購買當地的房地產，主要出於國家安全的擔憂。中方對此有何評論？」外交部發言人毛寧回答說，「中美經貿合作本質是互利共贏的。泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損外界對美國市場環境的信心。」

（美聯社等）

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