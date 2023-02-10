報告：中國「文化清洗」維族文化遺產

（德國之聲中文網）總部位於華府的「維吾爾人權項目」在美國時間週四（2月9日）發布一份新的報告，內容指出，中國政府在新疆對維吾爾人與其他少數民族穆斯林進行大規模關押與迫害，並破壞部分維吾爾與少數民族穆斯林文化遺產，稱這種做法已構成聯合國教科文組織（UNESCO）所謂的「戰略文化清洗」。

報告共同作者、英國倫敦大學亞非研究學院的維吾爾文化學者哈裡斯（Rachel Harris）告訴DW：「正如國際刑事法院所述，剝奪和破壞文化遺產的行為往往是種族滅絕行為的前奏。一個政府對文化遺產的攻擊，都與直接鎖定特定族群有密不可分的關係。這是一種文化戰爭，主要目的在於消滅一個民族與其身份。」

該報告聚焦的五個文化傳統與自然景點'：第一個是集合歌、舞與音樂的藝術表演的「新疆維吾爾木卡姆」；第二，吉爾吉斯的傳統史詩（Manas）；第三，維吾爾傳統聚會模式「麥西熱甫」；第四天山山脈，以及第五，新疆當地的古老引水系統坎兒井。哈裡斯表示：「當這些文化遺產被中國政府與其在新疆的硬性治理模式一起並用時，這些文化遺產恐已成為種族滅絕行為的同謀。」

根據UNESCO的定義，構成「戰略文化清洗」的作法是基於個人和群體的文化、種族或宗教歸屬而蓄意將其作為打壓目標，同時故意和系統地破壞這些群體的文化遺產。這份報告以新疆境內前述五個被聯合國教科文組織列為文化遺產的文化傳統或自然景色作為案例，突顯中國政府如何將管理這些文化遺產的權力，完全集中在當地政府與選定的商業夥伴手中。這些文化遺產也被當地政府作為獲取經濟利益，或宣傳政府認可的歷史與文化論述的工具。

著名維吾爾木卡姆表演者遭關押

結合歌、舞蹈與音樂的維吾爾木卡姆在2005年被UNESCO列為「人類口頭和非物質遺產代表作」，並在2008年被列入人類非物質文化遺產代表作名錄。然而，多位受僱於中國政府支持的劇團的維吾爾表演者自2017年起，遭當地政府任意拘留，另外還有多名在宗教場合表演木卡姆的伊斯蘭教教徒也被拘留。

「維吾爾人權項目」的報告還透露，新疆政府關閉了一個負責研究維吾爾木卡姆的機構，並對木卡姆的教學和表演進行了徹底的改革，讓這個文化遺產能符合習近平所推動的「多元統一」中華民族政策。一位熟知相關情況的海外維吾爾人告訴報告作者：「藝術學院的許多舞蹈和音樂學生被送到再教育營，而新疆藝術中心大約有30%到40%的員工也被送到再教育營。」

報告指出，部分獲釋的木卡姆表演者後來重新出現在大眾面前，但他們通常被要求進行宣傳政府民族政策的表演。此外，其他表演者獲釋後還在新疆電視台表演了讚揚習近平的歌曲。報告作者認為，中國政府對大量木卡姆表演者進行短期關押的作法，突顯中國政府認為音樂對促進維吾爾身份認同有重要的作用。

另一方面，報告作者說有證據顯示，新疆政府禁止並銷毀了教授木卡姆的教材，甚至將維吾爾語的歷史教科書作者判死刑。報告作者寫道：「中國政府在2018年春季進行的維吾爾語材料大清洗中，新疆藝術學院木卡姆項目中使用的一本教科書被禁止，相關副本也被燒毀，但這本教科書最初是在新疆教育局的支持下才出版的。」

而在中國政府嚴格的掌控下，在木卡姆表演中，表演者必須在維吾爾語跟中文的演唱間取得平衡，相關演出也必須包含中國表演者演奏維吾爾樂器，或維吾爾人表演中國傳統文化。報告作者哈裡斯告訴DW：「從這五個文化遺產的案例中，我們看到文化傳承人被逮捕或強迫失蹤，相關文化也從他們手中被奪走。」

維吾爾傳統聚會成「犯罪活動」

除了維吾爾傳統藝術表演者被中國政府大量逮捕跟關押外，被稱為「麥西熱甫」的維吾爾傳統聚會模式，也在2009年前便被中國政府定義為犯罪活動。中國政府在2009年向聯合國教科文組織提交了「麥西熱甫」的相關提名文件，而報告作者指出，在相關提名的前後，新疆政府任意拘留了多名「麥西熱甫」的領導人或參與者。

這導致新疆當地維吾爾社群內無法延續「麥西熱甫」的傳統，相關文化被當地政府以台上演出方式重新呈現，作為娛樂旅客或文化外交的一種形式。報告作者指出，雖然在中國政府向聯合國教科文組織提交相關文件時，「麥西熱甫」在新疆當地受到各種程度的打壓，而新疆首府烏魯木齊同年7月5日還爆發了「烏魯木齊騷亂」，但聯合國依然在2010年批准了中國的申請文件，將「麥西熱甫」列為文化遺產。

報告指出，在通過聯合國的申請後，新疆政府以極端措施來控制「麥西熱甫」的呈現方式，主要以商業或政治目的來進行「麥西熱甫」的相關表演。報告作者寫道：「通常只有縣政府有權力組織『麥西熱甫』，而進行方式是相關單位要向縣政府提出申請，接著再向新疆自治區的政府提出申請，這顯示『麥西熱甫』已成一個非常嚴肅的政治事件，一般人無法自己組織『麥西熱甫』。」

報告作者哈裡斯向DW表示，「麥西熱甫」是一個強化維吾爾社群連結非常重要的文化傳統，但過去30多年來，多項證據顯示中國政府對「麥西熱甫」進行殘酷鎮壓，2017年起，新疆政府也大規模逮捕參與相關聚會的人士，並直接禁止維吾爾人組織任何「麥西熱甫」。她說：「『麥西熱甫』已經從一個基層的文化實踐形式，轉換成一個完全由政府掌控的文化遺產。現在，中國政府將『麥西熱甫』搬上舞台，用來聲稱北京如何保護文化遺產，並剔除原本這個文化遺產的傳承人。」

「UNESCO應儘速展開調查」

報告作者哈裡斯與艾爾庫恩（Aziz Isa Elkun）在報告中寫道，中國在新疆處理文化遺產的方式，是將遺產從文化傳承人手中奪走、把相關社群從長年來的居住地趕走、污染環境、破壞建築遺產、並把基層文化定罪。他們表示：「中國政府同時利用舞台表演來推廣新的政治敘事，文化傳承者也被監禁，他們的歷史也被改寫。」

報告作者也建議，聯合國的文化權利特別報告員和人權事務高級專員應該敦促UNESCO對中國在新疆的侵權行為做出更有效與更有力的反應。此外，「聯合國非物質文化遺產公約」的締約國也應該在2023年12月即將舉行的非物質文化遺產委員會第18屆會議上，呼籲委員會要求中國提出其在新疆執行「聯合國非物質文化遺產公約」的相關訊息，並確保維吾爾人與其他少數民族能實際參與保存其各自文化遺產的工作。

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