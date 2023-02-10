深夜到清晨「狂震80次」！義大利旅遊勝地居民嚇壞、難以入眠

土耳其6日遭強震襲擊引發全球關注，義大利旅遊勝地西恩納（Siena）8日也出現「大量小規模地震」，嚇得當地民眾人心惶惶，當地博物館和學校也宣布暫時關閉。

多家外媒報導，位於義大利托斯卡納大區（Toscana）的西恩納當地時間8日晚間9點51分（台灣時間9日凌晨4點51分）發生規模3.5的地震，雖然沒有造成過於嚴重的傷亡，但對土耳其剛發生嚴重地震的恐懼也讓大量民眾來到屋外查看狀況。

根據義大利國家地球物理和火山學研究所（INGV）的數據，在發生第一起規模3.5的地震後「西恩納發生近80起小規模餘震」，雖然其中超過一半規模低於2，但一路持續到早上的餘震讓當地民眾難以入眠。出於謹慎，西恩納市長德摩西（Luigi De Mossi）臨時宣布該市學校及博物館關閉，所幸最終沒有造成任何災情。

據悉，義大利頻傳地震，2009年和2016年皆曾經發生大地震、分別造成約300人死亡。