馬航MH17：證據不足以追究普京的刑事責任

（德國之聲中文網）負責調查8年前在烏克蘭東部地區發生的馬航MH17客機空難事件的調查小組發現，有“重大跡象”顯示，俄羅斯總統普京做出決定，向烏東地區分離主義分子提供防空導彈。

不過調查人員沒有發現普京批准擊落客機的直接證據。調查人員表示，因為證據不足，所以無法追究普京的刑事責任。調查小組的成員在新聞會上說：“雖然我們掌握了強有力的間接證據，但是並沒有達到完整確鑿的最高標准。”另外普京作為俄羅斯總統，也享有職位帶來的豁免權。

2014年7月17日，馬來西亞航空MH17班級從阿姆斯特丹飛往馬拉西亞吉隆玻機場途徑靠近俄羅斯邊界的烏克蘭領空時，被一枚俄羅斯山毛櫸導彈擊落。機上283名乘客和15名機組成員悉數罹難。俄羅斯方面否認與這一空難存在任何關聯。

調查人員根據一段被截獲的俄羅斯政府顧問的電話通話分析判斷，普京很可能對運送防空導彈負有個人責任。這段通話的內容涉及延緩向親俄分離主義分子提供武器。這段通話進行時，普京本人剛好在法國。調查人員認為，暫緩提供武器的原因“只有一個，也就是只有一個人能做決定，而這個人這時候剛好在法國參加峰會”。

不過國際調查小組宣布，將停止調查工作，因為所有的線索都已經窮盡，沒有足夠的證據提控更多嫌疑人。

去年11月，兩名俄羅斯人和一名烏克蘭人被荷蘭法院缺席判決有罪，另一名被告被判無罪。這4人都曾在烏東地區親俄叛軍中擔任重要職務。

馬航MH17客機空難事件中的絕大多數遇難者都是荷蘭乘客，所以這一案件的審理工作也在荷蘭進行。去年11月荷蘭法院在裁決中認定，馬航MH17客機被一枚地對空山毛櫸導彈擊落。這枚導彈來自俄羅斯在庫爾斯克的一個軍事基地。法院認為，這枚導彈是從烏東親俄頓涅茨克的地區的一塊田地上發射的。

(德新社、法新社、路透社)

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