有史以來最多 北韓建軍75周年閱兵大秀11枚火星17洲際彈道飛彈

北韓官媒9日報導，北韓8日晚間在建軍75周年閱兵式展示國造飛彈的實力，當天展示的洲際彈道飛彈（ICBM）數量是有史以來最多，還暗示會有新的固體燃料武器。

北韓去年不顧聯合國安理會決議和制裁，試射數十枚先進飛彈。

南韓梨花女子大學教授李雷夫表示：「這次，北韓領導人金正恩讓北韓不斷拓展的戰術和長程飛彈武力為自己說話。平壤當局想傳達給國際社會的訊息，也就是展示威懾和脅迫能力，可能以固體燃料飛彈測試和小型核裝置試爆的形式出現。」

北韓官媒朝中社（KCNA）發布影像顯示，8日晚間軍演展示多達11枚火星17型洲際彈道飛彈，是北韓最大的洲際彈道飛彈，或可搭載核彈頭打擊世界的任何地方。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員潘達在推特表示，11枚火星17型洲際彈道飛彈足以讓美國目前的飛彈防禦系統難以招架，「這比我們在先前北韓閱兵式看到的洲際彈道飛彈總和還多」。

北韓去年首度測試火星17型洲際彈道飛彈，有些專家分析家稱和它們一起亮相的可能是裝在發射箱的新固體燃料洲際飛彈原型機或模型。

北韓長久以來認為開發固體燃料洲際飛彈是關鍵目標，這可能讓他們的核彈在衝突中更難被定位或摧毀。

朝中社表示，北韓在平壤舉辦閱兵式，慶祝建軍75周年。金正恩帶著女兒金主愛出席，她被認為可能在未來擔任世襲獨裁的金氏政權領導人。