抵制俄國參加奧運 北歐五國發聯合聲明

多國抵制俄羅斯與白俄羅斯參加2024法國奧運，北歐五國也支持抵制！國際奧委會日前表示，會尋求如「讓兩國運動員以中立方式」的途徑參與奧運，引發烏克蘭、波羅的海等國強烈批判。北歐五國7日也發出聯合聲明說，現在並非考慮讓兩國回歸國際賽事的時刻。目前俄烏戰事持續升級，烏克蘭東部傷亡相當嚴重。

北歐加入抵俄行列

《BBC》報導，俄羅斯與白俄羅斯因為俄烏戰爭的原因受到國際抵制，包括許多國際級的運動賽事都禁止兩國運動員參與競賽，如2022年的冬季殘疾人奧運會、溫布頓網球公開賽等大型比賽。

然而，面對2024年於巴黎舉辦的奧運會，國際奧運委員會（IOC）月前表示，會為俄羅斯與白俄羅斯運動員「尋找途徑」參加奧運會。舉動一出引發各國批判，烏克蘭運動員協會發表聲明指出，此一決定表示，國際奧運會「支持俄羅斯入侵烏克蘭的慘酷戰爭」。

芬蘭、冰島、挪威、瑞典與丹麥等北歐五國也在7日聯合聲明說，「目前不是考慮讓兩國運動員回歸奧運的時機」，呼籲持續禁止俄羅斯與白俄羅斯參與奧運會。

俄烏戰爭未止息

《衛報》報導，俄烏戰爭持續延燒，至今將近一年，戰事仍無止息的跡象。俄羅斯軍隊崛起反攻，在頓內次克的巴赫姆特激戰切斷聯外道路，也於盧甘斯克與札波羅熱地區展開攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，6日是俄羅斯軍隊傷亡最慘重的一天；俄羅斯也表示，這幾週以來打擊了大量的烏克蘭軍隊，儘管無法得到確切的數字，但雙方都強調，近期烏克蘭東部的壕溝戰不斷升級。

【更多精采內容，詳見 】