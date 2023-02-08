快訊

拍桌咆哮又要求先出境…國安會官員機場耍官威 總統府處分曝光

PLG／找回熱情與觀眾是主因 林書豪預告12日鋼鐵人首秀

BBC記者全程目擊…我搜救隊援土耳其強震 2445萬人「看見台灣」

抵制俄國參加奧運 北歐五國發聯合聲明

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
北歐五國7日也發出聯合聲明抵制俄羅斯與白俄羅斯加入2024法國奧運。（網路截圖）
北歐五國7日也發出聯合聲明抵制俄羅斯與白俄羅斯加入2024法國奧運。（網路截圖）

多國抵制俄羅斯與白俄羅斯參加2024法國奧運，北歐五國也支持抵制！國際奧委會日前表示，會尋求如「讓兩國運動員以中立方式」的途徑參與奧運，引發烏克蘭、波羅的海等國強烈批判。北歐五國7日也發出聯合聲明說，現在並非考慮讓兩國回歸國際賽事的時刻。目前俄烏戰事持續升級，烏克蘭東部傷亡相當嚴重。

北歐加入抵俄行列

BBC》報導，俄羅斯與白俄羅斯因為俄烏戰爭的原因受到國際抵制，包括許多國際級的運動賽事都禁止兩國運動員參與競賽，如2022年的冬季殘疾人奧運會、溫布頓網球公開賽等大型比賽。

然而，面對2024年於巴黎舉辦的奧運會，國際奧運委員會（IOC）月前表示，會為俄羅斯與白俄羅斯運動員「尋找途徑」參加奧運會。舉動一出引發各國批判，烏克蘭運動員協會發表聲明指出，此一決定表示，國際奧運會「支持俄羅斯入侵烏克蘭的慘酷戰爭」。

芬蘭、冰島、挪威、瑞典與丹麥等北歐五國也在7日聯合聲明說，「目前不是考慮讓兩國運動員回歸奧運的時機」，呼籲持續禁止俄羅斯與白俄羅斯參與奧運會。

俄烏戰爭未止息

衛報》報導，俄烏戰爭持續延燒，至今將近一年，戰事仍無止息的跡象。俄羅斯軍隊崛起反攻，在頓內次克的巴赫姆特激戰切斷聯外道路，也於盧甘斯克與札波羅熱地區展開攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，6日是俄羅斯軍隊傷亡最慘重的一天；俄羅斯也表示，這幾週以來打擊了大量的烏克蘭軍隊，儘管無法得到確切的數字，但雙方都強調，近期烏克蘭東部的壕溝戰不斷升級。

【更多精采內容，詳見

奧運 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

華爾街日報：伊朗擬在俄羅斯 量產6000架無人機

俄烏戰爭未歇 捷克反對雙俄運動員參加2024奧運

瓦格拉傭兵創辦人挑戰澤倫斯基 用空中決鬥決定誰掌巴赫穆特

零下25度的救星！俄羅斯正妹雪地大啖台灣泡麵 「等不及去留學」

相關新聞

評／紐西蘭總理為家庭辭職是女權退步嗎？

今（2023）年1月中，紐西蘭總理潔辛達．阿爾登（Jacinda Ardern）在擔任總理五年多後，公開宣布將辭去總理職位。阿爾登表示，她自認已經沒有足夠的精力，可以繼續承擔相關工作，同時也希望能夠多花一點時間陪伴家人。

抵制俄國參加奧運 北歐五國發聯合聲明

多國抵制俄羅斯與白俄羅斯參加2024法國奧運，北歐五國也支持抵制！國際奧委會日前表示，會尋求如「讓兩國運動員以中立方式」的途徑參與奧運，引發烏克蘭、波羅的海等國強烈批判。北歐五國7日也發出聯合聲明說...

日本惡搞影片不斷 鐵道公司及吉野家等也受害

日本近期不斷傳出有餐飲店遭顧客惡搞食材、調味料或餐具案例，甚至造成知名連鎖迴轉壽司業者股價一度重挫。這兩天又有日媒報導，...

疑涉東奧圍標 前組委會幹部遭特搜部逮捕

日本東京奧運及帕運發生受賄貪污弊案後，又傳出發生有關測試賽的「圍標疑雲」。東京地檢特搜部依涉違獨占禁止法，逮捕55歲的東...

土耳其震災 高醫醫師護理師隨台灣救護隊前往支援

土耳其南部與敘利亞北部交界處發生芮氏規模7.8強震，全球各國紛紛前往支援救災行動，台灣也在第一時間前往救援。台灣搜救隊首...

歐盟擬禁上萬種「永遠化學品」 恐波及晶片業

包含德國、荷蘭在內的五個國家7日向歐盟提議，禁用上萬種有「永遠化學品」之稱的「全氟／多氟烷基物質」（PFAS）。由於這類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦