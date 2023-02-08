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疑涉東奧圍標 前組委會幹部遭特搜部逮捕

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本東京奧運及帕運發生受賄貪污弊案後，又傳出發生有關測試賽的「圍標疑雲」。東京地檢特搜部依涉違獨占禁止法，逮捕55歲的東奧組織委員會大會運營局前次長森泰夫。

日本朝日新聞報導，東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）今天上午10時過後，前往森泰夫家中、日本廣告業龍頭電通公司前奧運擔當部長自宅等地進行搜索。

東奧組織委員會2018年針對制訂各賽事測試賽計畫對外招標，共有9間公司及1家共同企業體得標，契約金總額約5億4000萬日圓（約新台幣1億2354萬元）。

這些得標企業在之後的測試賽大會營運及正式大會營運業務方面，都以未經投標的「隨意契約」直接得標；隨意契約總額約400億日圓。

讀賣新聞報導，相關人士表示，森泰夫在組織委員會2018年5月到8月實施與測試賽相關的計畫制訂業務投標前，先聽取有意投標企業的投標想法，並匯整對各賽場的投標意願一覽表，分享給電通公司幹部等人。有關每個賽場的得標企業，森泰夫也被認為涉入協調。

日本放送協會（NHK）報導，繼東奧貪污事件後，這次又發生時任組織委員會幹部涉圍標遭逮捕案件。不僅如此，這次連電通公司前幹部也遭逮捕。但報導並未指明這名幹部的身分。

相關人士透露，森泰夫在與東奧各賽事測試賽相關的26項投標等進行非法得標協調，涉嫌違反獨占禁止法。不只一家大型廣告公司涉入的圍標事件遭到揭發，在日本是極為罕見的情況。

東京奧運 日本 幹部

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