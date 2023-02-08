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土耳其震災 高醫醫師護理師隨台灣救護隊前往支援

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
土耳其震災造成重大傷亡，高醫醫師與護理師隨台灣救護隊前往支援。圖／高醫提供
土耳其震災造成重大傷亡，高醫醫師與護理師隨台灣救護隊前往支援。圖／高醫提供

土耳其南部與敘利亞北部交界處發生芮氏規模7.8強震，全球各國紛紛前往支援救災行動，台灣也在第一時間前往救援。台灣搜救隊首批人員已於6日晚間出發前往土耳其協助搜救，第2批支援人員昨晚包機前往，其中高雄醫學大學附設中和紀念醫院2名醫師、2名護理師，也隨屏東特搜隊前往土耳其災區。

高醫赴土耳其的都是急診醫學部救災經驗豐富的醫護人員，包括主治醫師王子義、張博閔，護理師林怡亭、陳夙虹。王子義是屏東縣金鳳凰救護協會理事長，長期與屏東特種搜救大隊一同舉辦聯合教育訓練，教導特搜人員處理緊急休克、大出血、和壓砸傷症候群等處置；張博閔平時就積極參與全國各區災難演練與協助指導，推廣災難預防，在徵詢救災意願時，毫不猶豫一口答應。

林怡亭參與過高雄88風災的救援行動，88風災時她是第一批進入災區的醫護人員之一，經歷堰塞湖潰堤、直升機墜機等驚險的事件；陳夙虹則是自110年高醫支援台東大武鄉衛生所24小時緊急救護中心的負責對口。

高醫院長鍾飲文表示，高醫身為大學附屬醫院及醫學中心，在這樣的緊急時刻，全力配合消防署指示，提供人員與裝備前往支援，展現救災不分國界的人道關懷精神。這次醫護人員參與救難隊，除了配合當地執行救災行動，協助檢傷分類、鑑別等事項外，也會照顧所有救援團隊人員的健康、醫療需求，希望所有救災人員注意自身安全，平安歸來。

土耳其震災造成重大傷亡，高醫醫師與護理師隨台灣救護隊前往支援。圖／高醫提供
土耳其震災造成重大傷亡，高醫醫師與護理師隨台灣救護隊前往支援。圖／高醫提供

土耳其 高醫 屏東縣

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