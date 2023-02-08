私刑處決？瓦格納傭兵用鐵鏟暴打自己的指揮官 烏克蘭無人機全錄下

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭日前發布一段影片片段，顯示俄羅斯俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的士兵將他們受重傷的指揮官拖離戰場，接著用看似鐵鏟的器具猛打他。截自影片
烏克蘭日前發布一段影片片段，顯示俄羅斯俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的士兵將他們受重傷的指揮官拖離戰場，接著用看似鐵鏟的器具猛打他。截自影片

烏克蘭日前發布一段影片片段，顯示俄羅斯俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的士兵將他們受重傷的指揮官拖離戰場，接著用看似鐵鏟的器具猛打他。

衛報報導，一架烏克蘭無人機在東部城市巴赫穆特（Bakhmut）附近拍下這起事件。來自俄羅斯瓦格納傭兵集團的四名士兵扛著一名同僚穿過一片廢墟，接著把他丟在穀倉旁邊。另一段影片顯示三名男子隨後用鏟子反覆爆打他。

在巴赫穆特及其周遭地區作戰的烏克蘭士兵形容瓦格納集團如何一波波進攻。據報導，如果他們不往前進攻，就會被威脅處決，目前一堆屍體散落在前線。

該影片6日在烏克蘭社群媒體上發布。烏克蘭總統澤倫斯基在夜間談話中表示，烏克蘭軍隊正在擊退俄羅斯多次包圍巴赫穆特並突破其防禦的企圖，稱烏軍正在反擊，感謝每一位堅韌抵抗的戰士。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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