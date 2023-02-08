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曾挽救無數生命！墨西哥派出「16隻搜救犬」遠赴土耳其救災

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
土耳其6日遭規模7.8強震襲擊，世界各國也伸出援手、派出搜救隊和提供物資，其中墨西哥也派出著名的「搜救犬」前往協助尋找埋在廢墟下的人。截自推特
土耳其6日遭規模7.8強震襲擊，世界各國也伸出援手、派出搜救隊和提供物資，其中墨西哥也派出著名的「搜救犬」前往協助尋找埋在廢墟下的人。截自推特

土耳其6日遭規模7.8強震襲擊，隨後又出現規模6.7和多次規模超過4.8的餘震，導致大量房屋倒塌和民眾死亡，世界各國也伸出援手、派出搜救隊和提供物資，其中墨西哥也派出著名的「搜救犬」前往協助尋找埋在廢墟下的人。

BBC報導，一架載有16隻搜救犬的飛機7日從墨西哥城（Mexico City）出發。據悉，墨西哥是時常面臨地震的國家、且擁有高度專業化、經常能在天災襲來時出動的軍事救援隊伍，而此次派出的搜救犬曾在2017年的墨西哥城大地震中挽救數條生命。

其中一隻名叫「弗里達」（Frida）的黃色拉布拉多犬2017年因戴著護目鏡在墨西哥城尋找倖存者而獲得國際知名度，且牠被認為在墨西哥、海地、瓜地馬拉和厄瓜多等地的行動中挽救12條生命並找到40具遺體，雖然弗里達已於2022日過世，但牠2017年投入墨西哥地震救援時的一隻「同事」也被列入前往土耳其的一員。

此外，墨西哥並非唯一派遣搜救犬協助救援的國家，包括克羅埃西亞、捷克、德國、希臘、利比亞、波蘭、瑞士、英國和美國皆部署搜救犬及相關人員，牠們經常前往重型機械可能導致瓦礫進一步坍塌、危及倖存者生命的地區，且被訓練出嗅出人類位置、以吠叫和抓撓氣味最強烈地面的方式來通知相關人員。

土耳其 敘利亞 強震

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