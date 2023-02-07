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瓦格拉傭兵創辦人挑戰澤倫斯基 用空中決鬥決定誰掌巴赫穆特

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯瓦格納傭兵集團創辦人普里格津6日發布了自己在軍機駕駛艙的影片，並且挑戰烏克蘭總統澤倫斯基，要用空中決鬥來決定巴赫穆特的控制權。照片翻攝：Telegram / RT News
俄羅斯瓦格納傭兵集團創辦人普里格津6日發布了自己在軍機駕駛艙的影片，並且挑戰烏克蘭總統澤倫斯基，要用空中決鬥來決定巴赫穆特的控制權。照片翻攝：Telegram / RT News

路透與每日電訊報6日報導，俄羅斯瓦格納傭兵集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）發布了自己在軍機駕駛艙的影片，並且挑戰烏克蘭總統澤倫斯基，要用空中決鬥來決定俄烏雙方鏖戰已久的巴赫穆特（Bakhmut）控制權。

這隻影片據報是由普里格津的新聞處發布，聲稱拍攝於瓦格納操作的一架Su-24轟炸機上。普里格津向澤倫斯基喊話，「我們已經著陸了，我們轟炸了巴赫穆特。明天，我將駕駛MiG-29戰機，如果你願意，我們在空中見面。如果你贏了，你拿下爾丘姆斯克（巴赫穆特的俄文名），如果沒贏，我們就推進直到聶博河」。

報導指出，這隻影像是普里格津所發布一連串聲明與影像的最新一則。透過這些聲明與影像，普里格津試圖把自己跟瓦格納集團宣傳為俄羅斯在烏克蘭東部軍事行動的先鋒。

又有「普亭大廚」（Putin's chef）之稱的普里格津直到2022年9月才承認自己是瓦格納集團創辦人，此後大幅提升他本人跟手下戰士的形象，也批評俄羅斯武裝部隊在烏克蘭的失敗，並要求瓦格納因其作用獲得更大的榮譽。

TG連結：https://t.me/rtnews/36377

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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