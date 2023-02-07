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時間點敏感！南韓國防部：5日發現北韓氣球進入領空
中國間諜氣球日前侵入美國領空最終遭美軍擊落，整起事件引發國際討論，沒想到南韓軍方6日也表示在領土上空追蹤到一顆「來自北韓的氣球」，雖然事後確定不構成威脅但時間點仍相當敏感。
路透報導，南韓國防部在聲明中提到「這顆氣球5日短暫進入南韓領空」，並補充說「作為回應，當局採取未具體說明的措施」。
韓聯社援引一位不願透露姓名的官員的話指出「在氣球出現的數小時後便離開南韓領空」，官員們也推斷這應該是一顆用來觀測氣象的氣球，而非作為間諜活動使用。值得注意的是這起事見恰好發生在日前美國擊落中國間諜氣球的敏感時機。
南北韓之間的緊張局勢近期不斷升級，北韓去年的飛彈試射次數創下新紀錄，南韓則是與美國一同舉行軍演，北韓去年12月26日更派出5架無人機，其中一架甚至短暫進入南韓總統辦公室周圍的禁飛區，促使韓國軍方緊急出動戰鬥機和直升機回應。
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