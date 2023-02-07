這位MIT校友做掃瞄儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富
美迪特公司（Medit）剛開始生產3D掃瞄儀時，主要以現代汽車和賓士集團等企業客戶為對象，但該公司創辦人Minho Chang發現，買他掃瞄儀的工業領域用戶很少再來採購更多機器，形成銷售困境；他想到人類預期壽命與財富雙雙增加，帶動醫療保健需求上升，很快決定聚焦牙科專用的小型3D掃瞄儀。
2008年推出的首款產品立刻熱銷。美迪特此後爆發性成長，目前銷售全球大約70個國家，包括美國和歐洲在內。根據12月進行的一項交易，這家總部在首爾的公司現在的估值約20億美元，幾乎是2019年Minho Chang出售部分股權時的4倍。
南韓道爾投資證券公司分析師Alex Park說：「以前沒有很多牙科診所負擔得起3D掃瞄儀。美迪特引進品質相近但價位較低的產品，推動使用量激增。」
美迪特先提供台式掃瞄儀，2018年又推出價格僅競爭同業一半的可攜式口內掃瞄儀，現在產品更多，在業界很有份量。該公司2021年營收較一年前增逾一倍到1,906億韓元（約1.52億美元），根據顧問公司Fact.MR的估計，3D牙科掃瞄器市場的規模到2027年時可達25億美元，遠高於2022年的15億美元。
對擁有麻省理工學院機械工程博士學位的Minho Chang而言，事業成功已轉換為財富，最近一次的股權銷售之後，彭博億萬富豪指數估計Minho Chang與親人的身價大約是8億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言