快訊

李文亮逝世三年後：陸疫情全放開的遺忘對抗

這位MIT校友做掃瞄儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃瞄儀，賺進8億美元財富。擷自美迪特官網
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃瞄儀，賺進8億美元財富。擷自美迪特官網

美迪特公司（Medit）剛開始生產3D掃瞄儀時，主要以現代汽車和賓士集團等企業客戶為對象，但該公司創辦人Minho Chang發現，買他掃瞄儀的工業領域用戶很少再來採購更多機器，形成銷售困境；他想到人類預期壽命與財富雙雙增加，帶動醫療保健需求上升，很快決定聚焦牙科專用的小型3D掃瞄儀。

2008年推出的首款產品立刻熱銷。美迪特此後爆發性成長，目前銷售全球大約70個國家，包括美國和歐洲在內。根據12月進行的一項交易，這家總部在首爾的公司現在的估值約20億美元，幾乎是2019年Minho Chang出售部分股權時的4倍。

南韓道爾投資證券公司分析師Alex Park說：「以前沒有很多牙科診所負擔得起3D掃瞄儀。美迪特引進品質相近但價位較低的產品，推動使用量激增。」

美迪特先提供台式掃瞄儀，2018年又推出價格僅競爭同業一半的可攜式口內掃瞄儀，現在產品更多，在業界很有份量。該公司2021年營收較一年前增逾一倍到1,906億韓元（約1.52億美元），根據顧問公司Fact.MR的估計，3D牙科掃瞄器市場的規模到2027年時可達25億美元，遠高於2022年的15億美元。

對擁有麻省理工學院機械工程博士學位的Minho Chang而言，事業成功已轉換為財富，最近一次的股權銷售之後，彭博億萬富豪指數估計Minho Chang與親人的身價大約是8億美元。

首爾 麻省理工學院 美國

延伸閱讀

成運獲國泰私募入股 吸金關鍵字…技術

最聰明腦袋也受不了 MIT：空污讓棋士表現更差

中山大學與麻省理工簽MOU 獲MIT中文項目移地教學首選

「這水果」讓牙齒裂開！牙醫：一天3人因咬它而牙裂就醫 堅果、肉乾也是危險名單

相關新聞

美拉攏關鍵4國 建印太「長城」圍堵大陸

美國國務卿布林肯原定5日抵達北京訪問，卻在出發前最後一刻因「間諜氣球」暫緩，凸顯兩強互信基礎薄弱。事實上，面對意識形態和諸多價值觀均不盡相同的崛起中國大陸，美國正重施冷戰時期圍堵蘇聯的故技，採取針對北京的新版「圍堵政策」...

查爾斯堅持要一家團圓 爽到哈利氣死威廉？

等待數十年終於成為英國國王的查爾斯，敲定今年的5月6日舉辦加冕典禮，在此重要時刻，他希望兩個兒子威廉與哈利都能出席，哪怕...

智利森林大火倖存者描繪身處人間煉獄 憂野火再臨

幸運逃過智利中部這波致命森林大火的民眾描述當地情況有如人間煉獄，他們憂心野火再度來襲。還在延燒的大火已奪走至少24條人命...

新加坡官員：盼台海不會爆發戰爭 但風險已升高

美中關係因偵察氣球事件再度緊繃之際，星官員表示，美、中持續將彼此視為競爭者也是威脅，其中一個「危險焦點」即是台灣；新加坡...

歐美憂恐攻關領事館 土耳其警告將付出代價

土耳其總統艾爾段說，西方使團將為上週發布安全警示和暫時關閉領事館而「付出代價」。土耳其警方今天拘留15名伊斯蘭國犯嫌後說...

北韓第二大城傳鬧糧荒 每天餓死數十人驚動金正恩

韓聯社6日引述消息人士說法報導，北韓第二大城開城近來受糧荒影響，每天有數十人餓死，加上寒流肆虐，使民眾飢寒交迫。韓聯社指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。