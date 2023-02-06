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土耳其敘利亞邊境機場跑道遭震斷隆起 航班全面暫停

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
土敘邊境哈塔伊機場跑道裂成兩半。圖取自土國記者Ragıp Soylu推特
土敘邊境哈塔伊機場跑道裂成兩半。圖取自土國記者Ragıp Soylu推特

土耳其東南部6日清晨4時17分（台灣時間上午9時17分）發生芮氏規模7.8強震，許多城市內的基礎建設和民宅遭震毀，就連位於土耳其與敘利亞邊境的哈塔伊機場也傳出跑道斷成兩截的驚人畫面。

根據土國記者Ragıp Soylu在推特貼出的照片跟影片，哈塔伊機場跑道硬生生裂成兩截。

另據土國航空新聞AirportHaber報導，哈塔伊機場跑道因強震斷裂，所有航班因此暫停，機場工作人員仍在內持續作業。

事實上，早在這座機場建造之前，土國建築工程協會就曾疾聲呼籲說：「這一帶存在斷層，不應該在此作業」，強烈否決該建案。

土耳其 敘利亞 強震

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