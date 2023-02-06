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北韓第二大城傳鬧糧荒 每天餓死數十人驚動金正恩

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
北韓平安南道江西郡農民去年5月使用移栽機在當地集體農場耕種。美聯社
北韓平安南道江西郡農民去年5月使用移栽機在當地集體農場耕種。美聯社

韓聯社6日引述消息人士說法報導，北韓第二大城開城近來受糧荒影響，每天有數十人餓死，加上寒流肆虐，使民眾飢寒交迫。韓聯社指出，開城向來被視為「富裕地區」，尚且遭糧荒重創，可見北韓糧食供給情勢嚴峻。

北韓領導人金正恩聽取開城相關匯報後，上月兩度派高階幹部和親信視察，最後決定免費配給糧食給當地民眾。

南韓統一部分析，金正恩自去年底下令推進統一管制穀物生產、流通的「新糧食政策」，才引發糧食調撥的嚴重問題。南韓政府消息人士表示，北韓民眾面臨嚴峻程度不亞於1994至1999年「苦難行軍」大規模飢荒。各類文獻估計，當年「苦難行軍」死亡人數為24萬至350萬不等，多數人是餓死。

北韓官媒朝中社（KCNA）報導，中央委員會政治局會議5日決定本月下旬召開中央委員會全體會議，討論當前農業問題及農業發展目標。北韓通常每年召開一、兩次中央委員會全體會議，這次繼去年底後又在時隔僅兩個月再度召開該會議，非常罕見。韓聯社報導，分析稱這從側面印證北韓糧食短缺問題十分嚴峻。

北韓 金正恩 南韓

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