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伊朗特赦萬名囚犯 含被捕示威抗議者

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

伊斯蘭革命勝利紀念日將近，伊朗拍板特赦萬名囚犯！伊朗最高領袖哈米尼近日同意特赦囚犯，其中不乏「頭巾革命」示威行動中被捕者。之前伊朗因為一名女子阿米尼未戴好頭巾，遭警察囚禁致死，引發群眾走上街頭抗議，政府隨即進行武裝鎮壓，據統計逾5百人在抗議中喪生，當局更逮捕了超過萬人。

伊朗有年輕女子阿米尼去年9月因「違反服裝規範」被道德警察逮捕，2天後就在醫院死亡，據傳阿米尼遭警察毆打，雖然伊朗警方否認，但民眾對於警方的說法相當不滿，因此由女性、學生發動抗爭浪潮很快就蔓延全國。民眾訴求政府廢除強制佩戴頭巾的法律、解散道德警察。

伊朗特赦萬人

BBC》報導，為了即將到來的伊斯蘭革命勝利日，該國大法官戈拉姆表示，許多年輕人是因為境外勢力才犯下罪刑，已經對自己的行為充滿悔意，希望哈米尼能夠特赦罪犯。哈米尼便批准特赦數萬名罪犯，其中不乏在反政府抗議中被捕的民眾。

但特赦不適用於與外國情資單位合作、犯下謀殺、縱火或襲擊公家機關的最後，雙重國籍者也無法獲得特赦。伊朗司法部副部長拉希米表示，有資格獲得特赦的民眾需要書面承諾，不再重複犯行，否則也無法獲得特赦。

反對派認為是宣傳

對此，伊朗人權組織則認為，這只是政府宣傳行為，從一開始政府逮捕和判刑示威者就完全沒道理，他們應該釋放所有抗議者。

針對延燒不斷的伊朗頭巾示威，伊朗前政治領袖也紛紛出面呼籲政治改革。《VoA》報導，如前總統哈塔米聲明表示，抗議示威顯示著國內各地都已充斥著不滿情緒，希望社會利用「民間非暴力方式」，迫使政府體系改變做法，並接受改革。

伊朗前總理墨沙維也說，伊朗政府目前面臨的危機，顯示著該國政治制度需要「根本性的轉變」，且改變的要點應遵循示威抗議的主要訴求，即「女性、生命、自由」。

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伊朗 特赦 警察

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