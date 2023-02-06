影／特製「火焰調酒」意外點燃牆面！英國餐廳陷火海畫面曝

英國伯明罕（Birmingham）一間位於阿卡迪亞中心（Arcadian）的餐廳4日驚傳一起駭人火災，起因竟是一款「特製調酒」、所幸無人傷亡。

多家外媒報導，這間餐廳名為「米蘭咖啡」（Caffe Di Milano），曝光的影片可以見到事發當下火勢快速蔓延，餐廳內大量顧客驚慌失措地逃離、更有人放聲尖叫，不過也有人勇敢地拿起滅火器上前試圖控制火勢，天花板的撒水器也因為巨大火勢產生的煙霧而啟動。

據悉，這場火災竟是米蘭咖啡的特製調酒所致，由於這杯飲品會需要將小型煙火「放進雞尾酒」，當時點燃的火舌意外燒到一旁牆上的裝飾物，並迅速蔓延整個牆面才導致如此巨大的火勢。

西米德蘭郡（West Midlands）當地消防局的發言人指出「我們在晚間11點接到報案，對方表示位於赫斯特街（Hurst Street）上的米蘭咖啡需要救援，隨後派出2支消防隊趕往現場，不過火勢在我們抵達之前就已經被餐廳員工設法撲滅」。