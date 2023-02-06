快訊

直播／新冠肺炎病例持續下降？ 指揮中心下午2時記者會說明

美國為何擊墜「間諜氣球」：陸方挑戰的「壓力測試」？

蝦皮App下單被登出！小編還在喊「優惠」 網怒：增加手續費換當機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／特製「火焰調酒」意外點燃牆面！英國餐廳陷火海畫面曝

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
英國伯明罕一間位於阿卡迪亞中心的餐廳4日驚傳一起駭人火災，起因竟是一款「特製調酒」、所幸無人傷亡。截自推特
英國伯明罕一間位於阿卡迪亞中心的餐廳4日驚傳一起駭人火災，起因竟是一款「特製調酒」、所幸無人傷亡。截自推特

英國伯明罕（Birmingham）一間位於阿卡迪亞中心（Arcadian）的餐廳4日驚傳一起駭人火災，起因竟是一款「特製調酒」、所幸無人傷亡。

多家外媒報導，這間餐廳名為「米蘭咖啡」（Caffe Di Milano），曝光的影片可以見到事發當下火勢快速蔓延，餐廳內大量顧客驚慌失措地逃離、更有人放聲尖叫，不過也有人勇敢地拿起滅火器上前試圖控制火勢，天花板的撒水器也因為巨大火勢產生的煙霧而啟動。

據悉，這場火災竟是米蘭咖啡的特製調酒所致，由於這杯飲品會需要將小型煙火「放進雞尾酒」，當時點燃的火舌意外燒到一旁牆上的裝飾物，並迅速蔓延整個牆面才導致如此巨大的火勢。

西米德蘭郡（West Midlands）當地消防局的發言人指出「我們在晚間11點接到報案，對方表示位於赫斯特街（Hurst Street）上的米蘭咖啡需要救援，隨後派出2支消防隊趕往現場，不過火勢在我們抵達之前就已經被餐廳員工設法撲滅」。

餐廳 咖啡 米蘭

延伸閱讀

資安隱憂 英國會外交委員會主席：別再用TikTok

前蘋果設計長Jony Ive為英國公益活動設計全新「紅鼻子」

影／抓到了！金山財神廟初六火災是他縱火

上風縣市火災造成空品壓力 台南環保局採應變措施

相關新聞

影／規模7.8再接規模6.7！土耳其連遇2地震、房屋倒塌畫面曝

美國地質調查所（USGS）6日表示土耳其南部當地時間凌晨4點17分發生「規模7.8強震」。

影／多棟房屋倒塌慘況曝！土耳其餘震不斷已釀至少15死

土耳其南部當地時間6日凌晨4點17分發生規模7.8強震，隨後又連續發生規模6.7和多次規模超過4.8的餘震，造成多棟房屋...

「岸田旋風」率日本加入西方陣營 重回世界武裝強權

日本首相岸田文雄於一月九日以二○二三年G7峰會主辦國為由，出訪成員國所在的歐洲及北美。

影／特製「火焰調酒」意外點燃牆面！英國餐廳陷火海畫面曝

英國伯明罕（Birmingham）一間位於阿卡迪亞中心（Arcadian）的餐廳4日驚傳一起駭人火災，起因竟是一款「特製...

烏前線苦戰1/4領土成廢墟 高官遭揭遊西國、涉賄

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副主任提摩申科日前因貪腐問題閃電下台，原因竟是他對名車的濃厚興趣。華盛頓郵報報導，提摩申科不是個...

日本首支國產COVID-19疫苗 計畫年產2000萬劑

日本大型藥廠「第一三共」研發COVID-19疫苗，計畫2024年度前可年產2000萬劑，這將是日本國內企業開發、獲准採用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。