美中競爭須防擦槍走火 氣球事件凸顯「護欄」不可或缺

較勁中的當世兩強：美國和中國大陸去年11月好不容易藉峇里島20國集團（G20）高峰會場邊，舉行「拜習會」，美國總統拜登當面向大陸國家主席習近平說，1場新冷戰沒有必要。這場美中峰會的成果及其營造的氣氛，使美中關係獲得近幾年來，罕見的短暫幾個月「低盪」。接著大陸國務院副總理劉鶴與美國財長葉倫1月在瑞士蘇黎世會晤，美國國務卿布林肯亦原定5、6日兩天訪中，俾鞏固此一得來不易的進展，但此時美國上空冒出1顆大陸高空氣球。英國「經濟學人」4日報導，此事凸顯美中之間的「護欄」不可或缺，俾防止小事擦槍走火。

該報導提到，這顆氣球出現在約1萬8千公尺高的低平流層，還有太陽能板，比「一般用於氣象研究的大得多」，並非「普通的充氣小艇」。北京則說這是「誤入」美國的「民用」飛艇。美國等西方國家對此說法則不買帳，布林肯即將啟程的訪中「搭橋之旅」亦為之「喊卡」。

除了五角大廈將氣球擊落、布林肯延遲訪中，我們有必要在更廣泛的美中關係脈絡下看待這起事件。

美中彼此刺探對方並非祕密，即使五角大廈也承認氣球的情蒐價值有限，重點是對於美中這般對抗加劇的對手，小事都可能使雙邊關係螺旋失控。為預防出現這種情況，美中需要1個使兩國關係「隔絕」於不可避免的不幸事故、災難和誤判的辦法。

鑑於美中內部的黨派或集團，會利用這類事件作文章，展現自己有多麼愛國，故兩國自我克制的必要性更為緊迫。

所幸氣球事件並未再升高，但未來類似這樣的事件則難說。校準過競爭範圍的美中競爭「符合各方利益」，若拜登和習近平不想要雙邊關係由意外事故、錯誤及誤解決定，那兩人就有必要找出更好的溝通方法。

此前曾討論過在危機中降低風險的新機制，亦即拜登政府所稱的「護欄」（guardrails），例如開通美中軍事領袖間的直接溝通管道，以及建立有關美中兩軍機艦「安全互動」的協議。

該報導認為，當前美中雖緊張，但仍沒有過去美蘇那樣嚴峻。美國與蘇聯1962年藉由古巴飛彈危機而發展出管控雙方危機的有效方法。若可以將氣球當作當年在古巴部署的飛彈，而非未來某時美中爆發1場核武僵局，那就有其意義。