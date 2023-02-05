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普吉島飛機起飛引擎冒火光 機上321人全員平安

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
從泰國普吉島飛往俄羅斯首都莫斯科的一架俄國觀光班機在起飛時輪胎爆胎且引擎起火，所幸機師緊急中止起飛，機上309名乘客和12名機組員全員平安。擷取自YouTube
從泰國普吉島飛往俄羅斯首都莫斯科的一架俄國觀光班機在起飛時輪胎爆胎且引擎起火，所幸機師緊急中止起飛，機上309名乘客和12名機組員全員平安。擷取自YouTube

英國每日郵報5日報導，從泰國普吉島飛往俄羅斯首都莫斯科的一架俄國觀光班機在起飛時輪胎爆胎且引擎起火，所幸機師緊急中止起飛，機上309名乘客和12名機組員全員平安。

這架飛機機齡有26年，是俄國藍色航空（Azur Air）ZF-3604航班的波音767-306ER飛機，準備從普吉國際機場飛往莫斯科時出事。每日郵報分享影像顯示，飛機右側引擎爆出橘黃色的火光。

有人懷疑藍色航空在飛安上偷工減料，認為他們在西方國家因俄國侵烏而對俄國實施嚴厲制裁後，在沒有適當維護的狀況下營運這架老化的飛機。

藍色航空聲明表示：「航空公司技術專家已開始著手排除故障，我們在ZF-3604航班旅客等待下一班飛往莫斯科航班期間會提供酒店住宿、熱食和飲料。」

每日郵報指出，旅客被告知搭乘5日另一個航班前往莫斯科。

莫斯科 航班

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