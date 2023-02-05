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台日執政黨外交、國防2+2 擬23日舉行首次實體會議

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
台日執政黨2021年12月舉行線上「2+2」會議時，代表民進黨出席的立委。本報資料照
台日執政黨2021年12月舉行線上「2+2」會議時，代表民進黨出席的立委。本報資料照

日本「共同社」4日引述相關人士報導，台灣和日本的執政黨民進黨自民黨，擬23日前後舉行兩黨的「外交．國防2加2」會議。兩黨曾先後於2021年8月及12月舉行2加2會議，但均採視訊方式，這次則是首度的實體會議，地點可能在台灣。

台灣民進黨和日本自民黨2021年8月曾舉行外交．國防2加2會議，同年12月則是「外交．經濟安保2加2」會議，因此本月將是兩黨再度舉行外交．國防2加2會議。

據報導，兩黨協調2月下旬召開，確切日期擬於23日左右。屆時自民黨內負責外交議題的「外交部」會長堀井巖參議員和負責國防議題的「國防部」會長國場幸之助眾議員將訪台，與代表民進黨的立委會談，預料日方將說明載明日本保有「反擊能力」的新版「安保3文件」內容。

該報導認為，此次會議是考慮到加強對台施加軍事壓力的北京，欲藉此深化台日在安保領域的合作。

值得注意的是，國場在自民黨內派系中屬首相岸田文雄領導的「宏池會」（岸田派），兼任「總裁（黨魁）特別助理」的黨職。堀井則屬「清和政策研究會」（安倍派）。

自民黨 日本 民進黨

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