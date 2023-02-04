美媒：美國考慮制裁中國監控設備公司

美國《華爾街日報》周六援引知情人士報導，美國當局正考慮對向伊朗安全部隊出售產品的中國監控設備公司實施制裁，並且就此進行深入討論。目前鎖定的目標是總部位於天津市的電子設備制造商天地偉業技術有限公司（Tiandy Technologies）。報導稱， 天地偉業將產品出售給伊朗的伊斯蘭革命衛隊。

去年9月，22歲的伊朗女性艾米尼因未依照規定佩戴頭巾遭到宗教警察逮捕，在拘留期間死亡。該起事件在伊朗引發全國抗議浪潮，伊朗當局以暴力手段鎮壓了各地抗議。

《華爾街日報》指出，中國海關數據顯示，去年9月伊朗爆發示威浪潮後，中國對伊朗的錄像設備出口激增。德黑蘭警方還在國家電視台上展示了使用網路監控攝像頭識別、追蹤和逮捕示威者的情況。報導稱，伊朗官員和伊斯蘭革命衛隊顧問計劃使用中國技術來識別和懲罰不戴頭巾的女性。

知情官員對《華爾街日報》表示，美國國務院和財政部都在考慮對天地偉業實施制裁。如若實施，此舉可能使該公司面臨被切斷與美國金融體系聯繫的風險，並削弱其以美元開展業務的能力。

去年已被美國列入黑名單

根據天地偉業在其官網上的公司簡介，該公司是全球領先的智能安防解決方案提供商，產品銷售至全球60多個國家和地區，應用於北京天安門、中國運載火箭試驗中心、達沃斯論壇、倫敦希思羅機場、公安部監管中心、中國農業銀行總部，以及天津、上海、西安、鄭州、厄瓜多首都、塔吉克首都等500多個城市。

去年12月，美國商務部宣布將36家中國科技公司列入貿易黑名單，其中就包括天地偉業。這份黑名單被稱為「實體名單」（entity list），入列的公司除非獲得美國商務部的特別出口許可證，否則將無法向美國供應商購買技術或商品。此規範同樣適用低階技術產品。

多名人權倡議人士此前已對天地偉業提出關切，指控這家公司利用臉部識別技術協助中國政府迫害新疆地區少數民族維吾爾人，並向伊朗的安全部門、警察和軍隊出售監控設備，引起美國國會議員關注。

保護民主基金會（FDD）的中國問題專家克雷格-辛格爾頓（Craig Singleton）去年針對天地偉業撰寫了一份報告，稱該公司為「大多數人從未聽說過卻最危險的中國科技公司」。

《華爾街日報》報導，據天地偉業的伊朗經銷商稱，其結合閉路電視攝像機與面部識別和其他尖端分析技術的監控平台，已被出售給伊斯蘭革命衛隊和另一個准軍事組織「巴斯基」（Basij），兩者都在鎮壓街頭抗議中扮演關鍵角色。

此外，美國也在調查浙江宇視科技有限公司（Zhejiang Uniview Technologies Co）是否曾向伊朗安全部隊出售監控設備。

（綜合報導）

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