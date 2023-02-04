稱同志婚姻「看了也討厭」 日本菁英官僚恐丟首相秘書官職位

日本首相岸田文雄4日早上告訴記者，計畫辭退前一天晚上說出自己討厭看到性少數族群、也討厭他們住在隔壁的首相秘書官荒井勝喜。

根據每日新聞與朝日新聞英文版的報導，經產省出身菁英官僚的荒井勝喜評論性少數族群與同性婚姻時，當著記者的面發表了歧視性言論。

共同社報導，岸田首相1日出席眾議院預算委員會會議時，提到了同志婚姻合法化，稱「這是應極其謹慎探討的課題」，重申了否定的看法，對於不打算承認同志伴侶婚姻自由，則強調「這是家庭觀、價值觀和社會會發生改變的議題」。

NHK指荒井3日回應岸田發言時表示，「對社會的影響很大，不行啦，所有的秘書官都反對」，接著又稱「我看了也討厭，如果隔壁住著（LGBT夫婦）的話同樣討厭」，並補充指出，「我當然尊重人員與價值觀，但打從心底討厭。如果同性婚姻受到認可，會有人將離開國家吧」。

荒井的觀點被媒體公開後，很快就宣布撤回與公開謝罪。岸田首相則表示，這些言論「迫使我考慮他的未來去向，我將立即思考怎麼處理他」，又稱政府曾指「其目標在打造一個承認多元化的可持續性、包容性社會，荒井秘書官的言論完全不符合這個政府的政策，而且荒謬至極，我們別五選擇，只能採取嚴厲的行動」。