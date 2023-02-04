快訊

勞退月領搞錯1件事 可能讓退休生活變黑白

繼美加後 五角大廈：又發現一個中國間諜氣球飛越拉丁美洲上空

被屁孩舔掉170億！民眾發起「救壽司郎」活動 最新股價曝光

逾40年來首例叛國罪！英國男持努弓潛入城堡稱「我來殺女王」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
一名於2021年手持十字弓闖入溫莎城堡並聲稱「我是來殺死女王」的男子近日承認3項叛國罪指控，同時成為1981年來英國首起叛國罪。美聯社
一名於2021年手持十字弓闖入溫莎城堡並聲稱「我是來殺死女王」的男子近日承認3項叛國罪指控，同時成為1981年來英國首起叛國罪。美聯社

一名於2021年手持十字弓闖入溫莎城堡（Windsor Castle）並聲稱「我是來殺死女王」的男子近日承認3項叛國罪指控，同時成為1981年來英國首起叛國罪。

BBC報導，該男子名叫柴爾（Jaswant Singh Chail），他2021年12月25日、正值耶誕節時在溫莎城堡內被英國皇家衛隊成員發現，當時柴爾使用尼龍繩梯爬進城堡並已經待了約2個小時，他更戴著兜帽和面具、被描述為「就像電影中的人物」。

皇家衛隊當下舉槍詢問「早安，有什麼我能幫忙的嗎？」，沒想到柴爾直接回答「我是來殺女王的」，衛隊文言立即要求柴爾放下十字弓並跪下、雙手放在頭上，柴爾這時重申一遍「我是來殺女王的」。據悉，柴爾身上還帶著一張手寫紙條、上頭寫著「請不要脫掉我的衣服、鞋子、手套和口罩等，不要屍檢、不要遺體保存，謝謝，我很抱歉」。

根據柴爾在潛入城堡前幾分鐘發佈在Snapchat上的一段影片中，他便預告「對不起，我為我所做和將要做的事感到抱歉，我將試圖暗殺女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）」，此外，柴爾還提到「這是對1919年英屬印度『札連瓦拉園屠殺』中受害者的報復，這也是為那些因種族而被殺害、侮辱和歧視的人所做的報復」。

警方表示，柴爾的行為並未被視為恐怖主義犯罪，移交法辦後也送往精神病院布羅德摩醫院（Broadmoor Hospital）、並通過視訊出庭。據稱柴爾的心理健康狀況在治療後有所改善。

女王 英國 伊莉莎白二世

延伸閱讀

Tik Tok帶動閱讀新潮流 重塑實體出版市場

英偶像天團「1世代」終有成員要來台！路易4月台北開唱

終於等到「1世代」男星 路易攜全新專輯首訪台開唱

英澳聯合聲明強調台海和平穩定重要性 外交部：民主國家高度共識

相關新聞

中國間諜氣球闖美國領空 專家曝：可能為了測試美方反偵查能力

日經新聞報導，熟知內情的專家表示，目前漂浮在美國上空約6萬英尺（1萬8000公尺）的偵察氣球可能是為了觀察美方軍事地點或...

繼美加後 五角大廈：又發現一個中國間諜氣球飛越拉丁美洲上空

NBC報導，美國五角大廈3日晚間表示，又發現另一個中國間諜氣球正在飛越拉丁美洲。

逾40年來首例叛國罪！英國男持努弓潛入城堡稱「我來殺女王」

一名於2021年手持十字弓闖入溫莎城堡（Windsor Castle）並聲稱「我是來殺死女王」的男子近日承認3項叛國罪指...

限制俄國油品價格上限 歐盟、G7與澳洲達成協議

歐洲聯盟（EU）成員國、七大工業國集團（G7）和澳洲今天表示，已就俄羅斯石油產品的價格上限達成協議

中國偵察氣球入侵領空 美議員怒批：擊落它

中國偵察氣球入侵美國領空演變成外交風暴，美國國務卿布林肯暫緩訪中行程，指控中國侵犯主權。美國國會也不分黨派狂批，部分議員...

南韓外長華府會布林肯 稱美韓致力強化延伸嚇阻

南韓外交部長朴振（Park Jin）今天與美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）會面後說，首爾與華府致力於強化對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。